Украина и Польша начинают работать над эксгумацией жертв Волынской резни

Украина не будет блокировать эксгумацию жертв Волынской резни – министры начинают работать над конкретикой. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, ссылаясь на польско-украинское заявление по эксгумации, и выразил надежду, что в этот раз не будет препятствий, пишет PAP.

Дональд Туск. Фото: PAP

Во вторник в Варшаве министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление, в котором сообщили, что в ближайшее время Польша и Украина приступят к работе совместной Рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран с целью проведения предметной работы и достижения согласия между сторонами.

"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными структурами в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями поисково-эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с законодательством Украины и заявляет о готовности положительно рассмотреть заявки по этим делам", — отметил Туск.

Премьер-министр Дональд Туск сослался на это заявление на платформе X.

"Украина не будет блокировать эксгумацию жертв Волынской резни. Наши министры начинают работать над конкретикой. Надеюсь, что в этот раз препятствий больше не будет. Это ключ к полному примирению наших народов, который так необходим. в этот драматический момент нашей общей истории", – написал премьер-министр.

На совместном брифинге министров Радослав Сикорский сообщил, что польская сторона мобилизует собственные институты, такие как Институт национальной памяти, чтобы "быть чувствительны к украинским требованиям". Как позже объяснил в беседе с журналистами представитель МИД Павел Вронский, это новаторское решение об отмене моратория на поиски и эксгумацию останков польских жертв Волынской резни, действовавшего с 2017 года. Он добавил, что эксгумации могут начаться весной 2025 года.