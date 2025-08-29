logo

Украина испытает непоправимый ущерб из-за властей Польши: на Западе раскрыли детали
Украина испытает непоправимый ущерб из-за властей Польши: на Западе раскрыли детали

В частности, из-за конфликта между обеими политиками Польша не приняла участия во встрече лидеров европейских стран в Белом доме.

29 августа 2025, 10:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер Польши Дональд Туск подвел итоги первой встречи с вновь избранным президентом Каролем Навроцким. Единственным, в чем они пришли к согласию, по словам Туска, стало то, что оба "имеют прекрасные семьи и прекрасных детей", сообщает Financial Times.

Украина испытает непоправимый ущерб из-за властей Польши: на Западе раскрыли детали

Фото: из открытых источников

Новый президент, поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость" (PiS), сразу после вступления в должность наложил вето на ряд важных законопроектов, в том числе касающихся поддержки украинских беженцев. Также он подверг сомнению право правительства Туска определять внешнеполитический курс и представлять страну на международном уровне, особенно в контексте диалога с США и Дональдом Трампом.

На следующей неделе Навроцкий намерен совершить официальный визит в Вашингтон, чтобы провести встречу с Трампом. Между тем, как выяснила FT, из-за споров между президентом и премьером Польша не присутствовала на саммите европейских лидеров в Белом доме, где среди прочего присутствовал и Владимир Зеленский.

Политическая эксперт Моника Сус из Польской академии наук отмечает: вместо разумного распределения полномочий, например, когда Туск отвечал бы за ЕС, а Навроцкий — за отношения с Вашингтоном, страна оказалась в ситуации внутренней борьбы, которая угрожает ее внешней политике, в частности в контексте поддержки Украины.

Политологиня Агнешка Касинская-Метрика отмечает, что Навроцкий, хоть и политический новичок, имеет высокие амбиции, в частности, намерен остаться президентом на два срока. В то же время, правительство Туска сталкивается с падением уровня поддержки и блокированием почти каждой инициативы со стороны президента.

Как уже писали "Комментарии", после очередного ракетного удара России по Киеву, в результате которого пострадали здания представительства ЕС и Британского совета, в Брюсселе началось активное обсуждение новых ограничений против Москвы. Как сообщает Euractiv, главы МИД стран ЕС соберутся на этой неделе в Копенгагене, чтобы согласовать 19 пакет санкций.



Источник: https://www.ft.com/content/ad9bf21e-e23c-436f-bd9e-2e4afd760274
