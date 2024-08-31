Украина не будет членом ЕС: Польша ошарашила заявлением

Комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы относительно операции "Висла" премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, поскольку не соответствует стандартам, в том числе культурно-политическим. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство PAP.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о словах вице-премьера, главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша, который в июле заявил, что Украина не может быть принята в Европейский Союз, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынской трагедии, Туск сказал, что он был прав, но в то же время "не открыл Америку".

"Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны – это не только вопрос границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов", – отметил глава польского правительства.

По его словам, Союз не был бы создан без примирения между немцами и французами или немцами и поляками. "Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, которые касаются политической и исторической культуры", – подчеркнул он.

В то же время глава польского правительства анонсировал, что будет "все четче и четче" объяснять, особенно во время польского председательства в Совете ЕС (в первой половине 2025 года), что в интересах Киева – урегулирование польско-украинских отношений.

"Эта история должна быть похоронена, если мы хотим строить хорошее будущее", – подытожил Туск.

Он отметил, что он очень хотел бы, чтобы "то, что является спорным, когда речь идет о польско-украинских отношениях", не было алиби для тех, кто имеет "пророссийские тенденции", – хотя они являются "маргинальными" в Польше.

Затем Туск признал, что имеет "однозначно негативную оценку того, что сказал украинский министр" Дмитрий Кулеба. Украина, добавил он, в любом случае должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

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