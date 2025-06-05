Украина возмущена решением польского Сейма: что произошло

Министерство иностранных дел Украины осудило постановление Сейма Польши об установлении 11 июля Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА", назвав его шагом, противоречащим добрососедскому диалогу. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Польша. Фото: из открытых источников

"Такие односторонние решения не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны", — заявили в МИД.

В ведомстве акцентировали, что, несмотря на предвзятый политический контекст, Украина продолжает работу над общим поиском исторической правды, в частности в рамках украинско-польской группы по историческому диалогу и поисково-эксгумационных проектов на территории обеих стран.

Официальный Киев призвал Варшаву воздержаться от решений, способных повысить напряжение в двусторонних отношениях. Также украинская сторона подчеркнула, что настоящее примирение возможно только через сотрудничество историков, а не из-за политических оценок.

Читайте на портале "Комментарии" — 11 июля в Польше определен Днем памяти поляков, погибших от "геноцида", совершенного Организация украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армией (УПА). Такое решение было принято Польским сеймом, передает пресс-служба парламента 4 июня в Facebook.

В Законе говорится, что в 1939–1946 годах участники ОУН и УПА, а также других украинских формирований убили более 100 тысяч поляков и столько же заставили бежать с территорий, которые тогда входили в состав Польши. Пик убийств пришелся на лето 1943 года, и дату 11 июля выбрали символически, отмечено в релизе.

"Мученическая смерть из-за принадлежности к польской нации заслуживает того, чтобы ее помнили в виде дня, который ежегодно чествует польское государство, уплаченная этими жертвами", — цитирует закон пресс-служба Сейма.



