Украинцы активно покупают квартиры в одной из стран Европы: где именно

В последнее время Польша стала настоящим магнитом для украинских покупателей жилья. По данным последних отчётов, в 2023 году украинцы вышли в лидеры среди иностранных инвесторов на польском рынке недвижимости. Результаты исследований показывают, что более 14 тысяч квартир в Польше были приобретены иностранцами, при этом украинцы составили половину из них, закрепившись за год на вершине списка по количеству сделок.

Украинцы массово покупают недвижимость в Польше

В общем итоге, граждане Украины стали владельцами 7,7 тысячи объектов недвижимости, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Среди приобретённых объектов 7,1 тысячи представляют собой жилые помещения, остальные разделились между гаражами и коммерческими помещениями.

Особый интерес украинцев к Польше связан не только с географической близостью и культурными связями, но и с рядом экономических и социальных факторов, включая стабильность польского рынка недвижимости. В то же время, данные показывают, что украинцы предпочитают покупать квартиры меньшего размера по сравнению с другими иностранцами: средний размер квартиры, приобретаемой украинцами, составляет около 54 квадратных метров, в то время как средний размер квартиры для всех иностранных покупателей — 58 квадратных метров.

Эксперт по недвижимости Бартош Турек отмечает, что это может быть связано с более консервативными инвестиционными стратегиями или же с ограниченным бюджетом покупателей, особенно среди молодых украинских семей, которые ищут возможности для старта новой жизни за границей.

Больше всего квартир иностранцы приобрели в столице Польши — Варшаве, а также в таких крупных городах, как Краков, Лодзь, Познань, Гданьск и Щецин. Рост числа сделок связан также с улучшением экономической ситуации и ростом инфраструктурного развития этих регионов, делая их привлекательными не только для жизни, но и для инвестиций.

Напомним, что в последние месяцы популярность Турции как места для инвестиций в недвижимость среди иностранцев претерпела значительный спад. По данным Государственного агентства статистики Турции (TUİK), в первом квартале 2023 года общие продажи жилья иностранцам сократились на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.