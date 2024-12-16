Украинцы меняют свое мнение о поляках: результаты опроса

Симпатии украинцев к Польше заметно снизились в 2024 году по сравнению с предыдущими годами. Как свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens, заказанного Центром Мерошевского, уровень положительного отношения к Польше снизился почти вдвое с начала полномасштабной войны.

У украинцев изменилось отношение к полякам. Фото из открытых источников

В 2024 году только 41% украинцев положительно относятся к Польше, из которых 4% отмечают "очень хорошее" отношение, а 37% — "хорошее". Для сравнения, в 2022 году положительно относились к полякам 83%, а в 2023 году – 67%.

В то же время возросло количество тех, кто выражает нейтральное отношение — с 15% в 2022 году до 53% в этом году. Кроме того, негативно к полякам относятся 2% украинцев.

Хотя 34% украинцев не видят серьезных проблем в отношениях с Польшей. Однако существуют основные причины негатива украинцев.

— Экономические вопросы: блокада границы, зерновой кризис и конкуренция на аграрном рынке – 29%;

— Исторические споры: Волынская трагедия, фигура Степана Бандеры и территориальные претензии – 25%;

— Плохое отношение к украинцам и беженцам – 4%.

"На результаты повлияли прежде всего протесты фермеров на границе. Для Польши этот вопрос имел сугубо политическое измерение, для украинцев — измерение достоинства. Они истолковали выбрасывание зерна как неуважение к их труду. Более того, это шокирующая ассоциация, ведь живой травмой украинского общества является Голодомор", – объясняет доцент политологии из Университета Николая Коперника Агнешка Бриц.

Кроме того, по ее словам, этой темой также воспользовалась Россия, активно распространяющая свою пропаганду и теории заговора.

В другом вопросе 60% украинцев считают утверждение о намерении Польши оккупировать западные регионы Украины абсолютной ложью, в то время как 30% допускают, что в этом может быть доля правды. Еще 4% украинцев воспринимают такое утверждение как абсолютную правду.

"Россияне пытаются вбить клин между поляками и украинцами и работают над этой целью задолго до 2022 года. Насытив социальные медиа подозрениями, что поляки, возможно, хотят вернуть себе западную Украину, они посеяли зерно, которое сегодня приносит плоды в форме подозрения", — добавляет Бриз.

Несмотря на снижение уровня симпатий, Польша остается одним из лидеров по оказанию помощи Украине. За военную и гуманитарную поддержку украинцы больше всего благодарны Великобритании — 34%, Германии -29% и Польше — 23%. Кроме того, в отчете отмечается, что, несмотря на периодические кризисы, украинцы уверены, что Польша и дальше будет помогать им как в отпоре российской агрессии — 86%, так и во вступлении в Европейский Союз — 76%.

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