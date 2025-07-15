Украинку задержали в польском аэропорту: что известно об инциденте

В Краковском аэропорту им. Яна Павла II Краков-Балицы сотрудники пограничной службы отказали во въезде в Польшу гражданке Украины, прилетевшей рейсом из Подгорицы, столицы Черногории. В ходе паспортного контроля пограничники установили, что женщина внесена в базу данных лиц, нежелательных для пребывания на территории страны.

В Польше задержана украинка. Фото из открытых источников

Как сообщила Карпатская пограничная служба Польши, инцидент произошел 12 июля. Основанием для запрета на въезд стала предыдущая судимость украинки, вынесенная польским судом. Женщина была признана виновной в умышленном или финансовом правонарушении, за что ей назначили наказание в виде штрафа или лишения свободы.

Из-за действующего запрета на въезд гражданке Украины было официально отказано во въезде в Республику Польша. Однако ее немедленное возвращение в Черногорию, из страны из которой прибыла женщина, оказалось невозможным. Поэтому украинку временно разместили в специальном заведении для иностранцев, которым отказано в пересечении границы.

Как сообщают польские СМИ, на следующий день, 13 июля, украинка была депортирована из Польши и вылетела в Подгорицу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Польше поймали украинку, осужденную за продажу 56 человеческих почек. В Казахстане женщину ранее приговорили к 12 годам заключения за участие в организованной преступной группировке, торговавшей человеческими органами.

Также "Комментарии" писали о том, как украинского боксера Александра Усика задержали польские правоохранители в аэропорту Кракова. Впоследствии украинца отпустили, однако подробных объяснений по поводу инцидента нет.