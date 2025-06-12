Украинцы стали двигателем польского ВВП и создали тысячи новых рабочих мест

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В 2024 году вклад украинских беженцев в экономику Польши достиг впечатляющих €22,7 млрд — это более 2,7% ВВП страны. Всего за три года украинцы прибавили в польский ВВП свыше €75,7 млрд ($88,1 млрд). Эти цифры коренным образом изменяют представление о влиянии беженцев на экономику.

Стереотипы о "социальном бремени" рушатся. Сегодня 69% трудоспособных украинцев в Польше имеют работу почти среди поляков (75%). Они не только не отобрали рабочие места, но и создали новые возможности для роста. Внутренний рынок ожил: украинцы больше потребляют, что способствует развитию малого и среднего бизнеса.

В 2024 году украинцы уплатили €10,8 млрд налогов в польский бюджет. За эти средства Польша могла удерживать инфраструктуру, выплачивать социальную помощь и даже инвестировать в развитие.

Что же с расходами? За три года Польша предоставила украинцам €7,2 млрд в виде внутренней поддержки и еще €2,12 млрд – на гуманитарную и военную помощь. Итого — €9,32 млрд. Это всего 12,3% от того, что украинцы вернули польской экономике.

Иными словами, Польша получила в 8 раз больше, чем потратила. Экономический эффект от присутствия украинцев превысил даже всю помощь ЕС Украине за этот же период.

Впрочем, существуют вызовы: только один из трех украинцев с высшим образованием работает по специальности. Языковая интеграция также критически важна — владение польским прибавляет в среднем €160 к зарплате ежемесячно.

Портал "Комментарии" писал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что недавние массированные обстрелы Украины со стороны РФ свидетельствуют о том, что диктатор Владимир Путин фактически издевается над мирными инициативами Дональда Трампа, сообщает The Guardian.