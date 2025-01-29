Украинским беженцам в Польше будут оказывать финансовую помощь на аренду жилья

Украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь для аренды жилья благодаря программе "Вместе к Независимости". Эта инициатива доступна тем, кто находится в центрах коллективного размещения.

Украина и Польша. Фото: 24 Канал

"Программа также включает в себя помощь в поиске работы", — сообщила Виктория Захарова из фонда "Siła jedności", реализующего проект в Люблинском воеводстве.

Участники получают финансирование для аренды квартиры на срок до шести месяцев. Это помогает людям стать независимее, особенно тем, кто хочет остаться в Польше. Поддержка необходима, поскольку интеграция может быть сложной, особенно для тех, кто живет в центрах коллективного размещения. Эти люди часто не имеют возможности учить польский язык, что затрудняет поиск работы", — объясняет она.

Волонтер также отмечает, что многие беженцы, живущие в коллективных центрах, не могут позволить себе даже самое простое жилье.

"Среди них многодетные семьи, одинокие матери или семьи с ребенком-инвалидом, пенсионеры. Матери, имеющие мужчин на фронте или работающие в Украине, часто получают помощь, но разница в прожиточном минимуме между Польшей и Украиной значительна. Поэтому мы также предоставляем им наборы продуктов каждые несколько недель".

Проект "Итого к Независимости" финансируется Европейской Комиссией и координируется Министерством внутренних дел и администрации Польши в партнерстве с неправительственными организациями. Более подробную информацию можно найти на сайте фонда "Siła Jedności".

Портал "Комментарии" уже писал, что в Польше политики активно обсуждают новые правила выплат, в частности программу "Семья 800". Инициатива предусматривает поддержку только тех, кто работает, проживает и платит налоги в стране.