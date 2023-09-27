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Украинский миллиардер собирается купить ведущую польскую компанию

Предприниматель из Украины делает первый шаг, чтобы купить компанию в Польше.

сегодня, 17:40
Автор:
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Slava Kot
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Украинский миллиардер Галина Герега имеет серьезные намерения относительно польской компании по переработке ластика Plast-Box. Бизнес-леди подала заявку в Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши, чтобы получить разрешение поглощения компании, которая является одним из крупнейших производителей пластиковой упаковки в Европе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Business Insider.

Украинский миллиардер собирается купить ведущую польскую компанию

Галина Герега намерена купить польскую компанию Plast-Box. Фото из открытых источников

Plast-Box – это польская компания, которая производит пластиковую упаковку и тару для пищевой и химической промышленности. Штаб-квартира компании находится в городе Слупск, а предприятия есть на территории Польши и Украины. Из-за войны завод в Чернигове временно прекратил свою деятельность.


Компания Plast-Box является одним из крупнейших производителей пластика в Польше, поэтому для покупки украинской бизнес-леди необходимо получить разрешение антимонопольного комитета Польши.

Это не первая компания, которую собирается купить Галина Герега. В августе в польское управление по вопросам конкуренции поступил запрос от украинской миллиардерши на получение контроля над компанией Intersport Polska. Соглашение предусматривает, что новый собственник сделает инвестиции в компанию на сумму 10 млн. евро.

Напомним, что Герега является финансовым директором сети гипермаркетов "Эпицентр-К". В 2022 году Галина Герега вместе с мужем заняла 6 место в рейтинге самых богатых украинцев с состоянием 1,2 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что элитная мегаяхта Ахметова за 500 млн долларов была спущена на воду.

Также "Комментарии" писали о ТОП 10 самых богатых женщин мира в 2023 году.



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Источник: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ukrainska-milionerka-chce-przejac-wazna-polska-firme/3fj763r
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