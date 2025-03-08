"Умиротворяет варваров": Туск раскритиковал позицию Трампа по отношению к Путину

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на массированный ракетный удар России, последовавший после того, как администрация Трампа остановила военную помощь и обмен разведданными с Украиной. По его словам, из-за "умиротворения варваров" становится еще больше агрессии и жертв.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск на платформе X опубликовал сообщение о мягкой политике к российскому диктатору Владимиру Путину и их последствия для Украины.

"Так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров. Больше бомб, больше агрессии, больше жертв. Очередная трагическая ночь в Украине", — пишет Туск.

Напомним, президент США Дональд Трамп после ракетного обстрела России заявил, что "хочет остановить смерть". На вопрос, что Россия обстреляла Украину после остановки помощи от США, Трамп ответил, что "Путин делает то, что каждый делал бы на его месте". По его словам, российский диктатор "хочет эту войну завершить и урегулировать".

В результате российской атаки по центру Доброполья в Донецкой области количество раненых возросло до 47, еще 11 человек погибли. Также в результате ночных российских обстрелов на Харьковщине три человека погибли и семеро получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году. Россия использовала 261 средство воздушного нападения для попытки нанести удары по Украине.

Также "Комментарии" писали о главе разведки США, которая объяснила, почему Трамп остановил военную помощь Украине. Кроме того, свои объяснения предоставил государственный секретарь США Марко Рубио, указавший, что это способ дипломатично закончить войну.