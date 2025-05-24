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Употребил «наркотик» во время дебатов: кандидат в президенты Польши в эпицентре скандала (ВИДЕО)

Навроцкого заподозрили в употреблении наркотика во время дебатов, он опроверг все обвинения

24 мая 2025, 18:17 comments1684
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Ткачик Олеся

Кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время теледебатов. Он объяснил, что это был никотиновый пакетик.

Употребил «наркотик» во время дебатов: кандидат в президенты Польши в эпицентре скандала (ВИДЕО)

Кароль Навроцкий

Как сообщают польские СМИ, во время теледебатов с действующим мэром Варшавы Рафалом Тшасковским кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость", совершил неоднозначный жест. В частности, он что-то положил в рот, прикрывшись рукой, затем потер нос и запил водой.

Инцидент не остался незамеченным и вызвал бурное обсуждение в польской прессе.

Сразу после окончания дебатов один из журналистов напрямую спросил у польского политика, что именно он тогда сделал. Навроцкий ушёл от ответа, пошутив, что "просто потянулся за жвачкой".

Тем не менее, в сети быстро появились предположения, что кандидат мог употребить наркотики. Резонанс был настолько сильным, что ситуацию прокомментировал глава избирательного штаба Навроцкого Павел Шефернакер. По его словам, кандидат на самом деле использовал снюс — табачное изделие в форме никотиновых пакетиков — чтобы не заснуть во время выступления оппонента.

Кроме того, сам Навроцкий решил объяснить свои действия во время теледебатов.

"Поскольку общественность заинтересовалась моим жестом во время дебатов, отвечаю: это был никотиновый пакетик. Послушав Рафала Тшасковского, который хочет стать президентом Польши и всё время говорит о своих мнимых успехах в Варшаве, я подумал, что это как раз тот момент, когда никотиновый пакетик очень кстати", — сказал он.

Кроме того, Навроцкий неожиданно вызвал конкурента пройти медицинское обследование на наличие в крови запрещенных веществ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Навроцкий выступил против вступления Украины в НАТО.




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Источник: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wybory-prezydenckie-2025/news-trzaskowski-odpowiada-na-propozycje-nawrockiego-chodzi-o-bad,nId,7971674
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