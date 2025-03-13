В Европе может появиться еще одно ядерное государство: оно рядом с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда призвал Соединенные Штаты разместить на территории его страны американское ядерное оружие. Дуда объяснил, что ядерное оружие послужило бы дополнительным средством сдерживания от возможной агрессии со стороны России.

Ядерное оружие. Фото из открытых источников

Анджей Дуда в интервью Financial Times выразил заинтересованность в американском ядерном оружии и предлагает его разместить на территории Польши, чтобы иметь дополнительную защиту в случае, если Москва будет рассматривать вторжение в страну.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому через 26 лет также должно произойти смещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", — сказал Дуда.

Предложение размещения ядерного оружия в Польше Дуда недавно обсудил со специальным представителем президента США Дональда Трампа по Украине и России Китом Келлогом.

Также Дуда указал на возможную реакцию России на такой шаг и привел в пример Беларусь.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь. Они ни у кого не спрашивали разрешения", – объяснил Дуда.

По его словам, было бы безопаснее, если бы ядерное оружие уже было в Польше.

Сейчас в Европе только две страны имеют собственное ядерное оружие – Франция и Великобритания. Однако благодаря политике ядерного сдерживания НАТО в других странах Европы размещено около 100 ядерных боеголовок США: Германия, Бельгия, Италия, Турция и Нидерланды. В каждой стране по 20 американских ядерных боеголовок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на желание президента США Дональда Трампа избавить мир от ядерного оружия.