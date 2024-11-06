logo

BTC/USD

69716.27

ETH/USD

2434.92

LTC/USD

66.07

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В МИД ответили, действительно ли Украина хочет втянуть Польшу в войну
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД ответили, действительно ли Украина хочет втянуть Польшу в войну

МИД назвало заявление Польши безосновательным

сегодня, 00:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым и безосновательным заявление польского вице-премьера Кшиштофа Гавковского, который обвинил украинского президента Владимира Зеленского в намерениях втянуть Польшу в войну против России.

В МИД ответили, действительно ли Украина хочет втянуть Польшу в войну

Польша заявила, что Киев хочет втянуть ее в войну. Фото из открытых источников

"Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", – отметили в украинском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что, учитывая многочисленные акты гибридной войны России против европейских государств, неприемлемо заявлять о якобы стремлении Украины втянуть Польшу в войну.

"В условиях продолжающейся российской агрессии важно сохранять и укреплять солидарность между Украиной и Польшей. Именно на это направлена политика украинского правительства. Рассчитываем, что польское правительство разделяет такую цель", – добавили в МИД.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Варшава обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией. Как сообщает Radio Zet, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского перехватывать ракеты над Украиной может втянуть Польшу в прямую войну с Россией. Как известно, ранее Владимир Зеленский подверг критике Польшу за отказ предоставить военные самолеты.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики возобновили штурмовые действия в районе города Волчанск в Харьковской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В окрестностях Волчанска был штурм. ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники, 23 противника — "200-е", одного россиянина украинские военные взяли в плен", — сообщил военный "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что враг продолжает штурмы в окрестностях Волчанска и, вероятно, соответствующая тенденция продолжится.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-shchodo-tverdzhen-polskih-visokoposadovciv-pro-nibito-vtyaguvannya-polshchi-u-vijnu
Теги:

Новости

Все новости