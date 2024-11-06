В МИД ответили, действительно ли Украина хочет втянуть Польшу в войну

Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым и безосновательным заявление польского вице-премьера Кшиштофа Гавковского, который обвинил украинского президента Владимира Зеленского в намерениях втянуть Польшу в войну против России.

Польша заявила, что Киев хочет втянуть ее в войну. Фото из открытых источников

"Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", – отметили в украинском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что, учитывая многочисленные акты гибридной войны России против европейских государств, неприемлемо заявлять о якобы стремлении Украины втянуть Польшу в войну.

"В условиях продолжающейся российской агрессии важно сохранять и укреплять солидарность между Украиной и Польшей. Именно на это направлена политика украинского правительства. Рассчитываем, что польское правительство разделяет такую цель", – добавили в МИД.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Варшава обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией. Как сообщает Radio Zet, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского перехватывать ракеты над Украиной может втянуть Польшу в прямую войну с Россией. Как известно, ранее Владимир Зеленский подверг критике Польшу за отказ предоставить военные самолеты.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики возобновили штурмовые действия в районе города Волчанск в Харьковской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В окрестностях Волчанска был штурм. ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники, 23 противника — "200-е", одного россиянина украинские военные взяли в плен", — сообщил военный "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что враг продолжает штурмы в окрестностях Волчанска и, вероятно, соответствующая тенденция продолжится.