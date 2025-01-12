Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Украина и ее президент Владимир Зеленский должны помнить о важной помощи, которую Польша уже оказала в сложное время. Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times, отвечая на вопросы по запросам Украины относительно передачи польских МиГ-29.

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Косиняк-Камыш подчеркнул, что, хотя он и понимает желание президента Зеленского получить больше поддержки, он считает важным напомнить, что Польша уже давно вносит большой вклад в помощь Украине.



"С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны также помнить, что когда другие присылали только каски, мы посылали танки", — отметил чиновник. .

Как известно, ранее Владимир Зеленский выражал недовольство по поводу того, что Польша отказывается передать Украине МиГ-29, несмотря на обещания НАТО, организовавшее соглашение по отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен на предоставленные самолеты. Министерство иностранных дел Польши в ответе отметило, что самолеты будут переданы Украине только после того, как польская сторона получит замену своих союзников.

В то же время, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подчеркнул важность польской поддержки, заявив, что среди стран, которые помогают Украине, Польша внесла наибольший вклад в пропорции к своему внутреннему валовому продукту. Этот факт является еще одной демонстрацией того, как Польша оставалась приверженной поддержке Украины в ее борьбе с агрессией.

Портал "Комментарии" уже писал, что Польша готова передать дополнительные истребители МиГ-29 Украине, но только после того, как НАТО обеспечит безопасность неба над Польшей. Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 13 ноября в Варшаве. Польша ожидает размещения альянсом своих самолетов для защиты воздушного пространства.