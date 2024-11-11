В мире может быть создан альянс стран, чтобы защитить Украину, от плана Трампа

Польша стремится создать альянс с Великобританией, чтобы предотвратить ситуацию, когда Украина останется без помощи Запада с вступлением Дональда Трампа в должность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Отмечается, что премьер-министр Польши Дональд Туск планирует встречи "в ближайшие дни" с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ключевая тема встречи – беспокойство из-за возможного влияния результатов выборов в США на военную поддержку Украины.

На днях Дональд Трамп-младший опубликовал в Instagram видео с образом грустного Зеленского рядом с Трампом и подписью: "POV: у вас осталось 38 дней до потери помощи".

СМИ пишет, Великобритания, Польша и Франция считаются ключевыми странами, которые могут предотвратить то, чтобы новая администрация США заключила соглашение с Путиным за спиной Украины.

"Сформированный политический ландшафт — серьезный вызов для всех, особенно в связи с возможным соглашением между президентом России и новым президентом США, которое способно завершить войну", — отметил Туск.

Его инициатива по формированию союза вокруг Украины показывает беспокойство Европы, что мирное соглашение с Путиным может привести к потере территорий Украины и принудительной нейтральности Киева.

"Мы будем интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые разделяют наше видение геополитики и ситуации в Украине. Никто не стремится к эскалации конфликта, но также никто не хочет ослабления или даже капитуляции Украины. Это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов", – заявил глава польского правительства.

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