В Польше 6 украинцев обвинили в фишинге на миллионы гривен

Региональная прокуратура Катовице нарушила обвинительный акт против шести человек, предположительно являвшихся членами организованной преступной группы, занимавшейся фишингом. Согласно выводам, обвиняемые, граждане Украины, совершили ряд действий против клиентов польских банков, что нанесло убытки на общую сумму более 440 тыс. злотых (4,5 млн. гривен).

В Польше украинцев обвинили в фишинге

В ходе расследования сотрудники польского Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью установили, что преступная группа занималась фишингом. Она посылала жертвам фальшивые ссылки, которые вели на сайты, похожие на банковские. Входя на эти сайты, жертвы делились своими учетными данными, что позволяло мошенникам получить доступ к их банковским счетам. Затем злоумышленники снимали деньги в банкоматах или переводились на другие банковские счета, а в конечном счете они попадали на счета в криптовалюте.

Прокуратура Польши установила, что в результате действий преступной группы пострадали 32 человека. Общая сумма ущерба превысила 440 тыс. злотых. Подозреваемым инкриминируется участие в организованной преступной группировке, отмывании денег и мошенничестве.

Меры предосторожности в отношении подозреваемых различаются в зависимости от их роли в совершении преступления. Четыре человека были временно арестованы, а к остальным двум применены другие ограничения, в частности полицейский надзор, имущественный залог на общую сумму более 100 тыс. злотых и запрет на контакты с другими подозреваемыми.

Расследование длилось два года и завершилось в декабре. Теперь судьбу обвиняемых решит суд, который проверит данные доказательства и вынесет приговоры задержанным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесской области будут судить преступную группу, которая присвоила более миллиона гривен из-за фишинга.

Также "Комментарии" писали о новом виде мошенничества, который получил название квишинг.