В Польше будет второй тур выборов: кто из кандидатов занимает проукраинскую позицию

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на разного рода заявления в ходе избирательной кампании оба попавших во второй тур кандидатов в президенты Польши занимают, в общем, проукраинскую позицию по той простой причине, что понимают, что это в интересах безопасности самой Польши. Главная между ними разница в том, что они по-другому представляют саму Польшу. Такое мнение у Facebook высказал политический эксперт Сергей Таран.
Выборы президента Польши. Фото из открытых источников
Политолог отметил, что Польша Тшасковского от "Гражданской коалиции" – это либеральная страна, глубоко интегрированная в ЕС и мировую экономику. Польша Навроцкого от "Право и справедливости" – это консервативная страна, которая занимается больше вопросами идентичности, чем экономикой.
По словам эксперта, несмотря на арифметическое преимущество Тшасковского в первом туре (согласно экзит-полам), мобилизационный потенциал Навроцкого на второй тур несколько выше. За него скорее проголосуют избиратели Менцена (15%) и Брауна (6%). Избиратели остальных кандидатов в большинстве проголосуют скорее Тшасковского.
Читайте на портале "Комментарии" — во второй тур президентских выборов в Польше выходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, свидетельствуют данные экзитпола компании Ipsos.
По данным экзитпола, Тшасковский набирает 30,8% голосов, Навроцкий – 29,1%.
Либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского выдвинула партия власти "Гражданская коалиция", а главу Института национальной памяти Кароля Навроцкого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".
Третье место занял кандидат от ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен. Его результат – 15,4%.
Новости