В Польше будет второй тур выборов: кто из кандидатов занимает проукраинскую позицию

Несмотря на разного рода заявления в ходе избирательной кампании оба попавших во второй тур кандидатов в президенты Польши занимают, в общем, проукраинскую позицию по той простой причине, что понимают, что это в интересах безопасности самой Польши. Главная между ними разница в том, что они по-другому представляют саму Польшу. Такое мнение у Facebook высказал политический эксперт Сергей Таран.

Выборы президента Польши. Фото из открытых источников

Политолог отметил, что Польша Тшасковского от "Гражданской коалиции" – это либеральная страна, глубоко интегрированная в ЕС и мировую экономику. Польша Навроцкого от "Право и справедливости" – это консервативная страна, которая занимается больше вопросами идентичности, чем экономикой.

По словам эксперта, несмотря на арифметическое преимущество Тшасковского в первом туре (согласно экзит-полам), мобилизационный потенциал Навроцкого на второй тур несколько выше. За него скорее проголосуют избиратели Менцена (15%) и Брауна (6%). Избиратели остальных кандидатов в большинстве проголосуют скорее Тшасковского.

"Но с другой стороны, не факт, что все избиратели Менцена и Брауна придут на второй тур. Их кумиры являются антисистемными кандидатами, которые упорно критиковали две традиционные крупнейшие польские партии, и поэтому их избиратели могут просто не поддержать ни одного из кандидатов, прошедших во второй тур. Словом, во втором туре все будет очень серьезно зависеть от явки избирателей других кандидатов. И интрига будет держаться до последней секунды", – констатировал Таран.

Читайте на портале "Комментарии" — во второй тур президентских выборов в Польше выходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, свидетельствуют данные экзитпола компании Ipsos.

По данным экзитпола, Тшасковский набирает 30,8% голосов, Навроцкий – 29,1%.

Либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского выдвинула партия власти "Гражданская коалиция", а главу Института национальной памяти Кароля Навроцкого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".

Третье место занял кандидат от ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен. Его результат – 15,4%.



