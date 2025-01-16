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В Польше депутаты очень сильно возмутились из-за слов Зеленского

Зеленский обвиняется во вмешательстве в выборы президента Польши.

сегодня, 12:05
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Автор:
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Slava Kot

Некоторые польские политики возмутились на ответ президента Владимира Зеленского на заявления кандидата в президенты от "ПиС" Кароля Навроцкого. Оппозиционные польские политики считают, что таким образом Зеленский вмешался в выборы в Польше, а также называют украинского лидера комиком, которым руководят из Германии.

В Польше депутаты очень сильно возмутились из-за слов Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время интервью польским СМИ прокомментировал заявление Кароля Навроцкого, выдвинувшего ультиматум, что Украина никогда не будет в ЕС и НАТО, пока не решит вопрос Волынской трагедии.

"Если Украина не будет в ЕС и НАТО, а также не будет иметь гарантий безопасности, господину Навроцкому стоит подготовиться к тому, что ему и его землякам, возможно, придется брать в руки оружие, чтобы защищать свою страну", — сказал Зеленский и добавил, что в случае поражения Украины, россияне сразу окажутся на границе с Польшей.

Одним из первых отреагировал на слова Зеленского депутат "ПиС" Януш Ковальский, который считает, что президент Украины вмешивается в выборы в Польше.

"Владимир Зеленский нагло участвует в избирательной кампании в Польше на стороне прогерманского Рафала Тшасковского и нападает на Кароля Навроцкого, который является польским политиком и защищает польские интересы. Для Украины нет места в ЕС", — написал Ковальский в X.

Другой депутат от "ПиС" Себастьян Лукашевич призвал президента Украины извиняться и назвал его "украинским комиком".

"Скандал — это ничего не сказать. Господин Зеленский, пожалуйста, разберитесь, извинитесь перед Каролем Навроцким и наконец решите дело с Волынью. Украинский комик не может вмешиваться в выборы президента Польши", — заявил Лукашевич.

Еще один депутат польского Сейма Себастьян Калета считает, что Зеленский не просто вмешивается в польские выборы, а им руководит Германия, использующая Украину для ведения своего бизнеса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о премьере Дональде Туске, который раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши относительно ультиматума для Украины.

Также "Комментарии" писали о первых результатах опросов по поводу выборов президента в Польше.



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