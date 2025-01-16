В Польше депутаты очень сильно возмутились из-за слов Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Некоторые польские политики возмутились на ответ президента Владимира Зеленского на заявления кандидата в президенты от "ПиС" Кароля Навроцкого. Оппозиционные польские политики считают, что таким образом Зеленский вмешался в выборы в Польше, а также называют украинского лидера комиком, которым руководят из Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время интервью польским СМИ прокомментировал заявление Кароля Навроцкого, выдвинувшего ультиматум, что Украина никогда не будет в ЕС и НАТО, пока не решит вопрос Волынской трагедии.
Одним из первых отреагировал на слова Зеленского депутат "ПиС" Януш Ковальский, который считает, что президент Украины вмешивается в выборы в Польше.
Другой депутат от "ПиС" Себастьян Лукашевич призвал президента Украины извиняться и назвал его "украинским комиком".
Еще один депутат польского Сейма Себастьян Калета считает, что Зеленский не просто вмешивается в польские выборы, а им руководит Германия, использующая Украину для ведения своего бизнеса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о премьере Дональде Туске, который раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши относительно ультиматума для Украины.
Также "Комментарии" писали о первых результатах опросов по поводу выборов президента в Польше.
Новости