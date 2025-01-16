В Польше депутаты очень сильно возмутились из-за слов Зеленского

Некоторые польские политики возмутились на ответ президента Владимира Зеленского на заявления кандидата в президенты от "ПиС" Кароля Навроцкого. Оппозиционные польские политики считают, что таким образом Зеленский вмешался в выборы в Польше, а также называют украинского лидера комиком, которым руководят из Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время интервью польским СМИ прокомментировал заявление Кароля Навроцкого, выдвинувшего ультиматум, что Украина никогда не будет в ЕС и НАТО, пока не решит вопрос Волынской трагедии.

"Если Украина не будет в ЕС и НАТО, а также не будет иметь гарантий безопасности, господину Навроцкому стоит подготовиться к тому, что ему и его землякам, возможно, придется брать в руки оружие, чтобы защищать свою страну", — сказал Зеленский и добавил, что в случае поражения Украины, россияне сразу окажутся на границе с Польшей.

Одним из первых отреагировал на слова Зеленского депутат "ПиС" Януш Ковальский, который считает, что президент Украины вмешивается в выборы в Польше.

"Владимир Зеленский нагло участвует в избирательной кампании в Польше на стороне прогерманского Рафала Тшасковского и нападает на Кароля Навроцкого, который является польским политиком и защищает польские интересы. Для Украины нет места в ЕС", — написал Ковальский в X.

Другой депутат от "ПиС" Себастьян Лукашевич призвал президента Украины извиняться и назвал его "украинским комиком".

"Скандал — это ничего не сказать. Господин Зеленский, пожалуйста, разберитесь, извинитесь перед Каролем Навроцким и наконец решите дело с Волынью. Украинский комик не может вмешиваться в выборы президента Польши", — заявил Лукашевич.

Еще один депутат польского Сейма Себастьян Калета считает, что Зеленский не просто вмешивается в польские выборы, а им руководит Германия, использующая Украину для ведения своего бизнеса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о премьере Дональде Туске, который раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши относительно ультиматума для Украины.

Также "Комментарии" писали о первых результатах опросов по поводу выборов президента в Польше.