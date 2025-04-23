В Польше изменилось отношение к украинцам

Поляки имеют все менее благосклонное отношение к украинцам. Доля положительно относящихся впервые опустилась ниже, чем процент отрицательного отношения. Украинцы также изменяют свое положительное отношение к Польше и становятся более нейтральными.

У поляков изменилось отношение к украинцам. Фото из открытых источников

Согласно "Польскому барометру рынка труда" от Personnel Service, положительное отношение украинцев к Польше упало до 64%. Это на 6% меньше, чем было в прошлом исследовано. Преимущественно растет доля украинцев, кто нейтрально относится к полякам — почти 33%.

Особенно заметна разница между мужчинами и женщинами. Женщины чаще оценивают Польшу положительно – 69% против 56% у мужчин, что частично объясняется помощью, которую они получили в первые месяцы после начала войны.

"После двух лет можно увидеть постепенные изменения в отношениях между поляками и украинцами. Начальная волна солидарности уступает место ежедневным вызовам – как в социальной и экономической сферах", – сказал основатель Personnel Service Кшиштоф Инглот.

Отношение поляков к работникам Украины также изменилось. Только 23% имеют положительное восприятие, в то время как еще год назад таких было 35%. 48% заявляют о нейтральности, а доля негативно относящихся к украинцам возросла до 24%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько украинцев планируют остаться в Польше навсегда.

Также "Комментарии" писали, что у украинцев изменилось отношение к полякам, россиянам и американцам. До начала войны украинцы наиболее благосклонно относились к русским и белорусам, однако теперь лидируют поляки и канадцы.