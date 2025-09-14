В Польше изменилось отношение к Украине: Туск назвал главную причину

В Польше наблюдается рост антипатии к Украине, который в значительной степени формируется под влиянием российской дезинформации. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, подчеркнув, что роль политиков не подвергаться этим манипуляциям РФ, а противодействовать им.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск в соцсети X опубликовал сообщение, в котором объяснил изменение отношения к Украине в Польше. По его словам, главная причина в действиях РФ.

"Нарастает волна пророссийских настроений и антипатии к Украине, созданная Кремлем на основе подлинных страхов и эмоций", – написал Туск.

Премьер подчеркнул, что это "испытание патриотизма и зрелости для всего польского политического класса". По его словам, задача политиков состоит в том, чтобы остановить эту волну антипатий к Украине, а не способствовать ее распространению.

Заявление польского премьера прозвучало на фоне новых угроз России. На прошлой неделе на территорию Польши залетело несколько российских беспилотников. Туск подчеркнул, что польские службы имеют достаточно доказательств происхождения дронов. По его словам, "мы не будем чувствительны к манипуляциям и дезинформации со стороны России".

Напомним, что после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, в соцсетях активно распространились обвинения в сторону Украины. Как показали результаты Фонда Res Futura, проанализировавшего комментарии в польском сегменте соцсетей, 38% пользователей считали ответственной за инцидент Украину. Россию обвинили 34%, а польские власти – 15%. Вероятно, за большим количеством негативных комментариев могли быть боты РФ, пытавшиеся повлиять на настроения польского общества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немцы боятся нападения России на страны НАТО после инцидента с дронами в Польше.

Также "Комментарии" писали, что Путин открывает второй фронт на войне.