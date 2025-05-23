В Польше кандидата в президенты обвинили в государственной измене из-за Украины: детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике заявление кандидата в президенты Кароля Навроцкого, выступившего против вступления Украины в НАТО.

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В эфире телеканала TVN24 Туск заявил, что подобная позиция не просто неприемлема, а фактически приравнивается к государственной измене.

Речь идет о встрече Навроцкого с лидером ультраправой коалиции "Конфедерация" Славомиром Менценом, в ходе которой политик подписал декларацию по восьми пунктам. Один из пунктов предусматривает четкое обязательство блокировать евроатлантические устремления Украины.

По мнению Туска, это один из самых громких политических скандалов текущей избирательной кампании. Он напомнил, что даже в периоды острого противостояния с покойным президентом Лехом Качиньским они имели полное единство в вопросе поддержки Украины, ее суверенитета и стремления стать частью НАТО.

Премьер обвинил Навроцкого в обесценении наследия Качиньского и подчеркнул, что политик фактически продвигает тезисы, выгодные Кремлю. По словам Туска, последнее, что должна делать Польша, — это потакать требованиям Владимира Путина.

"Когда кандидат в президенты, пытаясь понравиться ультраправому лидеру, заявляет, что Польша никогда не поддержит вступление Украины в НАТО — это не что иное, как предательство национальных интересов, назвать нельзя", — сказал Туск.

В то же время премьер еще раз подчеркнул: Варшава не намерена отправлять свои войска в Украину, даже несмотря на прочную поддержку Киева на международном уровне.

Портал "Комментарии" уже писал, что кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что против вступления Украины в НАТО. По его словам, членство Украины в Альянсе поставит НАТО в прямой конфликт с Россией.