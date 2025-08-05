В Польше лозунг "Слава Украине!" назвали нацистским: реакция Украины

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Slava Kot
У Польши новый дипломатический скандал. Депутат ультраправой партии "Конфедерация" Роман Фриц публично назвал украинский лозунг "Слава Україні!" нацистским. Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на эти заявления с "удивлением и беспокойством".
Роман Фриц. Фото из открытых источников
Депутат Клаудия Ячира завершила свое выступление в польском сейме словами поддержки Киеву воскликнув с трибуны лозунг "Слава Украине!". На ее слова солидарности с украинским народом отреагировал другой польский деятель Роман Фриц, назвавший украинский лозунг "нацистским".
Посол Украины в Польше Василий Боднар в ответ на эти заявления публично осудил риторику Фрица, отметив, что попытки связать лозунг "Слава Украине!" с нацизмом являются спекулятивными и опасными.
Посол также предостерег от распространения нарративов, работающих на руку врагам как Украины, так и Польши, и целью расколоть единство демократической Европы на фоне российской агрессии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше заговорили о прекращении безвизового режима с Украиной.
Также "Комментарии" писали, что Украина обратилась к Польше с просьбой о кредите.