В Польше лозунг "Слава Украине!" назвали нацистским: реакция Украины

У Польши новый дипломатический скандал. Депутат ультраправой партии "Конфедерация" Роман Фриц публично назвал украинский лозунг "Слава Україні!" нацистским. Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на эти заявления с "удивлением и беспокойством".

Роман Фриц. Фото из открытых источников

Депутат Клаудия Ячира завершила свое выступление в польском сейме словами поддержки Киеву воскликнув с трибуны лозунг "Слава Украине!". На ее слова солидарности с украинским народом отреагировал другой польский деятель Роман Фриц, назвавший украинский лозунг "нацистским".

"Мы имели здесь пример позорного поведения — бандеровского и нацистского! Такого никогда не было в польском сейме. Это было так, будто кто-то воскликнул "Зиг хайль!" Это Польша, а не Киевское воеводство!" — сказал Фриц, выступающий против украинских флагов на польских зданиях и выплате беженцам.

Посол Украины в Польше Василий Боднар в ответ на эти заявления публично осудил риторику Фрица, отметив, что попытки связать лозунг "Слава Украине!" с нацизмом являются спекулятивными и опасными.

"Лозунг "Слава Украине!" является символом национального духа, достоинства, единства и обороны Украины. Во всем мире "Слава Украине!" — это распространенный способ выражения поддержки суверенитета Украины и героизма ее народа… для нас, украинцев, оно имеет такое же глубокое значение и вызывает такое же большое уважение, как для поляков лозунг "Niech żyje Polska!"", — ответил Боднар.

Посол также предостерег от распространения нарративов, работающих на руку врагам как Украины, так и Польши, и целью расколоть единство демократической Европы на фоне российской агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше заговорили о прекращении безвизового режима с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Украина обратилась к Польше с просьбой о кредите.