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В Польше намекнули на достижении сделки с Москвой: что вскоре ждет Европу

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Европа вскоре может оказаться под сильным давлением. Цель такого давления будет заключаться в достижении сделки с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в соцсети X.

В Польше намекнули на достижении сделки с Москвой: что вскоре ждет Европу

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Вскоре на нас может быть оказано сильное давление с целью достижения соглашения с Москвой. Но на какую сделку может согласиться
разумная Европа? Конечно, не на простую сделку, которая позволит Москве восстановиться", — отметил Радослав Сикорский.

Министр уточнил, что Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры, а Россия — гораздо слабее, чем считают многие европейцы.

Глава МИД обратил внимание, что Украина заслуживает мира, но “это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция”.

"Мы не должны устанавливать жесткие временные ограничения на нашу поддержку: это подтолкнет Россию к продолжению боевых действий. Вместо этого мы должны сделать все в озможное, чтобы улучшить позиции Киева в будущих переговорах", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в первую очередь переговоры по завершению войны должны состояться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с Россией.

В ходе разговора Фридман поделился своей мечтой, в которой 25 января Зеленский, Трамп и Путин садятся за стол переговоров, договариваются о прекращении огня, заключают соглашение о гарантиях безопасности и подписывают соответствующий договор. В ответ Зеленский отметил, что переговоры с Трампом должны предшествовать любым дискуссиям с Россией. По его словам, Украина, прежде всего, должна обсудить с президентом США возможности остановить войну и сдержать российского диктатора Владимира Путина.




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