В Польше нашли первый сбитый беспилотник РФ

В Польше зафиксировали первый сбитый беспилотник после массированной ночной атаки России на Украину. Поврежденный дрон обнаружили рано утром 10 сентября на поле в селе Чоснувка близ Бялы Подляской, сообщила полиция Люблинского воеводства. Пострадавших нет.

В Польше сбивали российские дроны. Фото из открытых источников

По словам спикера полиции Люблина Анджея Фийолка, сообщение о дроне поступило от местных жителей. Правоохранители подтвердили его обнаружение в 5:40 утра. Сбитый беспилотник упал в незастроенной местности.

В связи с инцидентом воеводский командир полиции объявил тревогу всем подразделениям Люблинского гарнизона. В штаб-квартире полиции в Люблине состоялось срочное совещание с участием воеводы Кшиштофа Коморского.

В ночь на 10 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине, используя ракеты и дроны. Часть беспилотников пересекла границу и нарушила воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные открыли огонь по "объектам", вторгшимся в воздушное пространство страны. При этом он не уточнил, о каких именно аппаратах идет речь. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило факт нарушения границы и призвало местных жителей оставаться дома до завершения военной операции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше начали закрывать один за другим аэропорты из-за атаки России, чьи дроны залетели в польское воздушное пространство.

Также "Комментарии" писали, что премьер Туск подтвердил нападение на Польшу российских беспилотников, атаковавших Украину в ночь на 10 сентября.