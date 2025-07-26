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В Польше назвали год, когда большая война выйдет за пределы Украины

Дональд Туск предупредил об угрозе со стороны РФ

26 июля 2025, 16:39
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия и Китай, по оценкам НАТО и США, могут быть готовы к вооруженному противостоянию с Западом уже в 2027 году. В связи с этим он призвал Польшу к усиленной подготовке и подчеркнул важность сотрудничества с союзниками в условиях стремительно растущих угроз безопасности в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом Туск заявил во время встречи с жителями города Пабянице.

В Польше назвали год, когда большая война выйдет за пределы Украины

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Польша и Европа, но в первую очередь Польша, должны быть готовы к различным обстоятельствам в ближайшие два года", — заявил глава правительства.

Дональд Туск уточнил, что подтверждение оценок относительно роста военной угрозы со стороны России и Китая он получил во время недавней встречи с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и председателем Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM) генералом Алексусом Гринкевичем. Встреча состоялась 25 июля 2025 года в канцелярии премьер-министра в Варшаве.

Туск акцентировал, что Польша должна не только укреплять собственную безопасность, но и выступать ключевым партнером в регионе в ответ на возможную эскалацию геополитической напряженности.

Во время визита в Варшаву генерал Гринкевич также провел переговоры с начальником Генштаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой. Обсуждались вопросы безопасности в Центрально-Восточной Европе, трансформация польских вооруженных сил, ситуация в Балтийском море, а также израильско-иранское противостояние.

На фоне растущей геополитической нестабильности Польша активно модернизирует свою армию, наращивает оборонный бюджет и углубляет военное сотрудничество с США и партнерами по НАТО. Варшава уже усилила оборону восточной границы и работает над развитием инфраструктуры для быстрого реагирования в случае кризиса.

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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3556630,%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D1%83-2027%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%94%D1%80-%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B
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