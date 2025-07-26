В Польше назвали год, когда большая война выйдет за пределы Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия и Китай, по оценкам НАТО и США, могут быть готовы к вооруженному противостоянию с Западом уже в 2027 году. В связи с этим он призвал Польшу к усиленной подготовке и подчеркнул важность сотрудничества с союзниками в условиях стремительно растущих угроз безопасности в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом Туск заявил во время встречи с жителями города Пабянице.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Польша и Европа, но в первую очередь Польша, должны быть готовы к различным обстоятельствам в ближайшие два года", — заявил глава правительства.

Дональд Туск уточнил, что подтверждение оценок относительно роста военной угрозы со стороны России и Китая он получил во время недавней встречи с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и председателем Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM) генералом Алексусом Гринкевичем. Встреча состоялась 25 июля 2025 года в канцелярии премьер-министра в Варшаве.

Туск акцентировал, что Польша должна не только укреплять собственную безопасность, но и выступать ключевым партнером в регионе в ответ на возможную эскалацию геополитической напряженности.

Во время визита в Варшаву генерал Гринкевич также провел переговоры с начальником Генштаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой. Обсуждались вопросы безопасности в Центрально-Восточной Европе, трансформация польских вооруженных сил, ситуация в Балтийском море, а также израильско-иранское противостояние.

На фоне растущей геополитической нестабильности Польша активно модернизирует свою армию, наращивает оборонный бюджет и углубляет военное сотрудничество с США и партнерами по НАТО. Варшава уже усилила оборону восточной границы и работает над развитием инфраструктуры для быстрого реагирования в случае кризиса.

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