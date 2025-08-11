logo

В Польше назвали "лучшее решение" на встрече Трампа и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше назвали "лучшее решение" на встрече Трампа и Путина

Польша готова приложить все усилия для достижения справедливого мира в Украине

11 августа 2025, 06:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского на встречу лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина было бы "лучшим решением". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью польскому изданию PAP сделал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. 

В Польше назвали "лучшее решение" на встрече Трампа и Путина

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: из открытых источников

"Верю, что президента Зеленского пригласят. Появляется информация о возможности участия Зеленского во встрече Трампа и Путина. Это было бы лучшим решением, и я верю, что так и произойдет", – высказался чиновник.

Косиняк-Камыш добавил, что целью западного мира под руководством США является "достижение справедливого и прочного мира".

Министр проинформировал, что на прошлой неделе он имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые рассказали о его решимости достичь своей цели – заключить мир. Польша также сделает все возможное для достижения справедливого мира.

"Я хотел бы, чтобы это соглашение было заключено с участием президента Зеленского. Мы верим, что возможность хотя бы заключить перемирие ближе, чем когда-либо. Ближайшие дни это подтвердят", – отметил Владислав Косиняк-Камыш.

Польский министр отметил, что если бы это произошло 15 августа, в день победы над большевиками во время Варшавской битвы 1920 года, то это стало бы "лучшим подарком" этой части мира и для будущего региона.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему "мирные предложения" Кремля могут стать ловушкой: как быть Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что война России против Украины может на время перейти в стадию так называемой "заморозки". Такое мнение он высказал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа, сообщает The Guardian.




Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/kosiniak-kamysz-wierzymy-ze-jest-blizej-niz-kiedykolwiek-do-zawarcia-przynajmniej
