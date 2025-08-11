В Польше назвали "лучшее решение" на встрече Трампа и Путина

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского на встречу лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина было бы "лучшим решением". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью польскому изданию PAP сделал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: из открытых источников

"Верю, что президента Зеленского пригласят. Появляется информация о возможности участия Зеленского во встрече Трампа и Путина. Это было бы лучшим решением, и я верю, что так и произойдет", – высказался чиновник.

Косиняк-Камыш добавил, что целью западного мира под руководством США является "достижение справедливого и прочного мира".

Министр проинформировал, что на прошлой неделе он имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые рассказали о его решимости достичь своей цели – заключить мир. Польша также сделает все возможное для достижения справедливого мира.

"Я хотел бы, чтобы это соглашение было заключено с участием президента Зеленского. Мы верим, что возможность хотя бы заключить перемирие ближе, чем когда-либо. Ближайшие дни это подтвердят", – отметил Владислав Косиняк-Камыш.

Польский министр отметил, что если бы это произошло 15 августа, в день победы над большевиками во время Варшавской битвы 1920 года, то это стало бы "лучшим подарком" этой части мира и для будущего региона.

