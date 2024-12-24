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В Польше назвали объемы помощи, переданной Украине через хаб в Ясенке

Этот польский хаб – ключевой пункт поддержки Украины, которая продолжает борьбу против агрессора.

сегодня, 07:34
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Клименко Елена

Из-за масштабного логистического центра вблизи аэропорта в Ясенке (Ряшевский уезд, Подкарпатское воеводство) возле Жешува Украина уже получила более 5 тысяч партий помощи из 45 стран мира. , сообщает портал Wnp.pl.

В Польше назвали объемы помощи, переданной Украине через хаб в Ясенке

В своей речи, посвященной предрождественскому периоду, Косиняк-Камиш подчеркнул, что этот польский хаб является ключевым пунктом поддержки Украины, продолжающей борьбу против агрессора.

"Без POLLOG HUB и вашего участия было бы невозможно доставить помощь от 45 стран мира. Вы организовали 5000 перевозок с привлечением 40 тысяч транспортных средств и вагонов, которые транспортировали гуманитарную, материальную и военную помощь, столь важную для Украины", — отметил министр.

Он также подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности и функционированию хаба является чрезвычайно сложной задачей, но ее реализация жизненно необходима.

Министр добавил, что многие польские военные в этом году будут встречать Рождество вдали от своих семей.

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что Польша продолжает играть активную роль в поддержке Украины и защите безопасности региона. В определенных условиях польские силы готовы сбивать российские ракеты, пересекающие польское воздушное пространство во время атак на Украину.

Кроме того, Польша не исключает возможности сбивать российские ракеты, пересекающие ее воздушное пространство во время атак на Украину.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Польша рассматривает поражение Украины в войне как возможность чужими руками убрать конкурента



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Источник: https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/jasionka-szef-mon-do-zolnierzy-jestescie-bohaterami-wspolczesnych-czasow,897971.html
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