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В Польше назвали ультиматум для Украины, без которого вступление в ЕС невозможно

Украине нельзя мечтать о вступлении в Европейский Союз, сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

сегодня, 09:20
Автор:
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Slava Kot
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Замглавы МИД Польши Павел Яблонский сообщил, что Украина не получит одобрения на вступление в ЕС от Польши, если не будет решена проблема эксгумации останков поляков на украинской территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью польского политика в Radio ZET.

В Польше назвали ультиматум для Украины, без которого вступление в ЕС невозможно

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский отметил необходимость получить доступ ко всем похороненным телам, погибшим во время Волынской трагедии, которую в Польше называют "Волынской резней".


"Без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нельзя мечтать о вступлении в Европейский Союз", — заявил Павел Яблонский.

Польский политик указал, что между Украиной и Польшей есть значительный спор по этому вопросу, поэтому его необходимо решить, ведь в противном случае будет "трудно сотрудничать".

"Мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной", — сказал замглавы МИД Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия объявила о готовности блокировать перспективы присоединения Украины к ЕС. Советник Орбана заявил, что Украине нужно решить языковой вопрос для венгерского меньшинства, иначе Венгрия будет постоянно блокировать попытки Украины вступить в ЕС.

Также "Комментарии" писали о пророссийском премьере Словакии, который изменил свою позицию по отношению к Украине. Роберт Фицо, несмотря на активные заявления о запрете отправлять оружие в Украину, разрешил частным оборонным компаниям Словакии продавать вооружение.



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Источник: https://twitter.com/Gosc_RadiaZET/status/1721823890450620770
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