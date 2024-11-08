В Польше назвали условие ввода своих войск на территорию Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польский контингент мог бы быть отправлен в Украину. Однако Косиняк-Камыш отмечает, что такой вариант развития возможен только в рамках миссии НАТО и в сотрудничестве с союзниками.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

Неофициальный план Дональда Трампа закончить войну в Украине предусматривает создание демилитаризированной зоны под международным контролем, но без участия США. Как следствие, ведущий RMF FM спросил Владислава Косиняк-Камыша, могут ли польские войска заменить американские в Украине, как возможной гарантии безопасности остановки войны.

Как пояснил глава Минобороны Польши, этот вопрос будет зависеть от совместного решения союзников по НАТО.

"Если альянс соглашается с ответом в целом, мы являемся его частью и подчиняемся ему. В результате мы будем в этом участвовать. Одна самостоятельно Польша этого не будет делать. Решение НАТО должно быть общим", — сказал Косиняк-Камыш.

Также польский министр отреагировал на критику Украины по поводу недостаточной помощи от Польши.

"Польша помогает чем может и помогала в первые дни, когда другие не хотели помогать", — сказал министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на план Трампа закончить войну, который появился в СМИ. По словам советника президента, подобные планы оговариваются с лидерами, а не публикуются в американских газетах. По его мнению, это может быть очередной российский "вброс".

Также "Комментарии" писали об опросе в Польше, показавшем наибольшие страхи поляков. На первом месте оказался страх переброски войны с Украиной на территории Польши.