В Польше назвали условие ввода своих войск на территорию Украины

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Slava Kot
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польский контингент мог бы быть отправлен в Украину. Однако Косиняк-Камыш отмечает, что такой вариант развития возможен только в рамках миссии НАТО и в сотрудничестве с союзниками.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников
Неофициальный план Дональда Трампа закончить войну в Украине предусматривает создание демилитаризированной зоны под международным контролем, но без участия США. Как следствие, ведущий RMF FM спросил Владислава Косиняк-Камыша, могут ли польские войска заменить американские в Украине, как возможной гарантии безопасности остановки войны.
Как пояснил глава Минобороны Польши, этот вопрос будет зависеть от совместного решения союзников по НАТО.
Также польский министр отреагировал на критику Украины по поводу недостаточной помощи от Польши.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на план Трампа закончить войну, который появился в СМИ. По словам советника президента, подобные планы оговариваются с лидерами, а не публикуются в американских газетах. По его мнению, это может быть очередной российский "вброс".
Также "Комментарии" писали об опросе в Польше, показавшем наибольшие страхи поляков. На первом месте оказался страх переброски войны с Украиной на территории Польши.
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