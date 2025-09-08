logo

Польша В Польше обнаружили обломки неопознанного летающего объекта
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше обнаружили обломки неопознанного летающего объекта

Пограничники Польши обнаружили обломки дрона с кириллическими надписями у границы с Беларусью. Это уже третий инцидент с беспилотниками за последний месяц.

8 сентября 2025, 11:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Польские пограничники обнаружили обломки неопознанного летающего объекта в селе Полатыче недалеко от пограничного перехода Тересполя, расположенного у границы с Беларусью. Впоследствии выяснилось, что обломки принадлежат дрону, разбившемуся вечером 7 сентября.

В Польше обнаружили обломки неопознанного летающего объекта

Полиция оцепляет место падения беспилотника в Польше. Фото: REUTERS

По данным местной полиции, обломки были найдены примерно в 300 метрах от белорусской границы.

"Сегодня, до 22 часов, дежурный офицер полиции Тересполя получил сообщение от сотрудников Пограничной службы об обнаружении обломков непознанного летающего объекта вблизи пограничного перехода Тересполя в Полатычах", – говорится в заявлении местной полиции.

Как впоследствии сообщила прокурор Агнешка Кепка, беспилотник не был вооружен, однако на нем обнаружили кириллические надписи. В настоящее время следователи проверяют данные наблюдения, чтобы определить маршрут полета аппарата. По ее словам, дрон мог использоваться для контрабанды. Во время инцидента никто не пострадал.

Это уже не первый случай падения беспилотников в Польше. 6 сентября беспилотник разбился в селе Майдан-Селец на территории Люблинского воеводства, примерно в 50 км от украинской границы. Министр обороны Польши тогда предположил, что это был контрабандный беспилотник, а не военный.

В августе другой дрон упал на кукурузное поле на востоке страны, повредив посевы и выбив окна в жилых домах. Следствие указало, что аппарат мог попасть в Польшу с территории Беларуси.

Подобные случаи уже фиксировались и в соседних странах НАТО, включая Румынию и Балтию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Эстонии упал дрон со взрывчаткой, который мог принадлежать Украине.

Также "Комментарии" писали, что в августе польские военные исследовали обломки после падения НЛО. Впоследствии прокуратура сообщила, что неопознанный летающий объект оказался военным дроном.



Источник: https://tvpworld.com/88794670/polish-border-guards-find-unidentified-flying-object-debris-near-belarus-border
