В Польше обрадовались решению США вывести свои войска из главного хаба помощи Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал передислокацию американских войск из аэропорта Ясенка, который являлся важным хабом для поставки помощи Украине. Он считает этот шаг положительным для Польши. Об этом он рассказал в эфире Polsat News.

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Косиняк-Камыш отметил, что перемещение американских сил отражает изменение акцента: если раньше их усилия были сосредоточены на помощи Украине, теперь гораздо больше внимания будет уделено безопасности Польши. Он назвал это "улучшением ситуации".

"Хотя статус американских войск в Польше остается неизменным, теперь их присутствие больше направлено на поддержку Польши, а не только на помощь Украине, и это положительное изменение", — сказал он.

Косиняк-Камыш также отметил, что миссия США в Жешуве могла бы завершиться, и американские войска могли бы вернуться домой, но, учитывая новые стратегические направления, они остаются в Польше.

"Это говорит о новой роли Польши в контексте военных отношений с США и о том, что Польша выступает как важный элемент в обеспечении стабильности в Восточной Европе", — добавил он.

Министр уточнил, что в рамках этой передислокации речь идет о нескольких сотнях американских военных, которые будут распределены среди разных подразделений на территории Польши. Они сосредоточатся на повышении обороноспособности польской армии и сотрудничестве с польскими вооруженными силами для совершенствования совместных операций.

"Речь идет о нескольких сотнях солдат, которые будут находиться в разных подразделениях по территории Польши", — добавил он.

По словам министра, решение о передислокации было принято еще во время администрации Джо Байдена, а сама передислокация завершится через несколько месяцев.

Ранее портал "Комментарии" писал, что командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о "давно запланированной" передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенко в Польше близ Жешува. Важность того, что этот город является ключевым хабом помощи Украине.