В Польше обратились с категорическим призывом к соседям РФ: чего боится Варшава

В Польше считают, что страны, имеющие общую границу с Россией, не должны участвовать в миротворческой миссии в Украине, поскольку это может привести к провокациям и ухудшению ситуации. Об этом сообщает Polsat News, ссылаясь на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камиша.

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По словам главы польского Минобороны, участие стран-соседей России в миротворческой миссии в Украине является рискованным.

"Ни одна страна, имеющая общую границу с Россией, не должна быть вовлечена в стабилизационную миссию, поскольку это может спровоцировать ненужные конфликты", — заявил Владислав Косиняк-Камиш.

Министр также заверил, что сообщения о возможном создании франко-британской миротворческой миссии – это только домыслы.

"Пока ни одна международная коалиция не планирует отправлять свои войска в Украину", — отметил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет направлять свои миротворческие силы в Украину. По его словам, страна и так сталкивается с рисками гибридных атак.

"Польша точно не будет отправлять войска в Украину, хочу это четко подчеркнуть", — добавил министр.

Вместо этого он акцентировал внимание на важности других задач для Польши, таких как роль страны в качестве логистического хаба для Украины, а также возможно создание инфраструктурного хаба в будущем, если в Украине будет установлен мир.

"Комментарии" уже писали, что премьер Польши Дональд Туск не поддержал своего британского коллегу Кира Стармера, который заявил, что готов отправить миротворческие войска в Украину. Туск добавил, что сейчас не пора думать о создании альтернативы трансатлантическому военному альянсу НАТО, и сказал, что страны, предлагающие гарантии безопасности Украине, должны быть уверены, что смогут их выполнить.