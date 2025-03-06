В Польше объявили о новом решении по Украине: важные детали

Польша продолжит оказывать Украине материально-техническую поддержку и уже приступила к передаче 46-го пакета помощи. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, как отмечает The Guardian.

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Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша продолжит обеспечивать Украину логистической поддержкой, приступив к передаче 46-го пакета помощи на сумму до 200 миллионов евро. Он также отметил важность логистического хаба в Жешуве и продолжение сотрудничества с украинскими военными, из которых около 28 тысяч прошли подготовку в Польше.

"Мы не прекращаем поддержку Украины с самого начала войны, это невероятно важно для нас", — заявил министр обороны Польши.

По его словам, возобновление переговоров между Украиной и США дает надежду на мир, основанный на справедливости, поскольку Польша выступает за укрепление трансатлантических отношений и усиление европейской оборонной способности.

"Основная часть наших переговоров касалась сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе, а также совместных инвестиций в Польше и Украине. Я планирую посетить Киев с экономической миссией польского ОПК", — отметил Косиняк-Камиш.

С начала полномасштабной агрессии России Польша являлась одним из ключевых союзников Украины, оказывая поддержку в виде артиллерии, авиации, боевой техники, боеприпасов и других ресурсов. В то же время в течение последнего года украинско-польские отношения немного остыли из-за исторических споров, в частности вокруг Волынской трагедии, а также из-за вопросов поставок МиГ-29, которые Польша ранее обещала передать Украине.

Несмотря на это, премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита во Львов в декабре 2024 года объявил о подготовке нового пакета помощи, который должен быть готов к январю 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Польша работает над приспособлением гражданских аэропортов к военным нуждам. Министерство обороны и Министерство инфраструктуры уже ведут переговоры по модернизации аэропортов для оборонных целей, а на некоторых аэродромах уже начаты работы.