В Польше основали День памяти «жертв геноцида ОУН и УПА»

11 июля в Польше определен Днем памяти поляков, погибших от "геноцида", который совершили Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА). Такое решение было принято Польским Сеймом, передает пресс-служба парламента 4 июня в Facebook.

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В Законе говорится, что в 1939–1946 годах участники ОУН и УПА, а также других украинских формирований убили более 100 тысяч поляков и столько же заставили бежать с территорий, которые тогда входили в состав Польши. Пик убийств пришелся на лето 1943 года, и дату 11 июля выбрали символически, отмечено в релизе.

"Мученическая смерть из-за принадлежности к польской нации заслуживает того, чтобы ее помнили в виде дня, который ежегодно чествует польское государство, уплаченная этими жертвами", — цитирует закон прессслужба Сейма.

Волынская трагедия (в польской историографии – Волынская резня) – ряд взаимных этнических чисток, которые в годы Второй мировой войны на Волыни проводили Украинская повстанческая армия с одной стороны, Армия Крайова и другие польские формирования – с другой. Точное количество жертв с обеих сторон неизвестно. Полагают, что жертвами стали 25–100 тыс. поляков и от нескольких тысяч до 24 тысяч. украинцев.

В 2016 году Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенный украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой. В ответ Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.

2017 Украина в ответ на разрушение и повреждение украинских памятников на территории Польши ввела мораторий на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории. Все эти годы этот вопрос поднимался между странами.

Польша заявила, что будет обсуждать вопросы эксгумации поляков в рамках переговоров по вступлению Украины в ЕС. 2025 работы по эксгумации жертв Волынской трагедии возобновили, их в апреле — мае проводили в Тернопольской области. В Минкульте Украины заявили, что "эта история может стать новейшей страницей в общей трактовке прошлого".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что перед выборами новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий говорил, что не видит Украину в НАТО. По его словам, Киев сначала должен ответить "за волынское преступление", имея в виду Волынскую трагедию.