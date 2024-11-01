В Польше отреагировали на критику Зеленского

Президент Владимир Зеленский назвал отношения Украины и Польши добрососедскими, однако указал на существование вызовов, в частности, относительно договоренностей о передаче оружия. На критику Зеленского ответили в МИД Польши указали, что потребности Варшавы выше Киева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Спикер МИД Польши Павел Вронский. Фото: PAP/Marcin Obara

Представитель МИД Польши Павел Вронский прокомментировал критику Зеленского и указал, что в начале полномасштабного вторжения Варшава передала Украине артиллерийские системы, бронетехнику и "максимальное количество" запчастей к МиГ-29. Однако относительно договоренности о передаче советских истребителей, Вронский отметил, что Польша также в опасности и должна обеспечить собственную защиту перед тем, как отдать самолеты Украине.

"Польша в определенной степени также находится под угрозой. И если что-то летит в направлении Польши, то должны быть средства, которые это будут сбивать. Пока что у Польши есть только самолеты F-16, что является недостаточным потенциалом для гарантирования полного контроля над небом. Поэтому только появится возможность заменить эти несколько МиГ, хорошо оснащенных в техническом плане, другими самолетами, которые перебросят в Польшу, тогда их можно будет передать", — сказал Вронский.

Напомним, что Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье рассказал о договоренностях с экс-генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о помощи Польше, которая бы после этого передала Украине истребители МиГ-29. Однако Польша не передала самолеты, которые могли бы сбивать ракеты на западной Украине, чем обеспечивать безопасность для польского воздушного пространства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Польше отреагировали на нового украинского посла.



