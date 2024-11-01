В Польше отреагировали на критику Зеленского

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский назвал отношения Украины и Польши добрососедскими, однако указал на существование вызовов, в частности, относительно договоренностей о передаче оружия. На критику Зеленского ответили в МИД Польши указали, что потребности Варшавы выше Киева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Спикер МИД Польши Павел Вронский. Фото: PAP/Marcin Obara
Представитель МИД Польши Павел Вронский прокомментировал критику Зеленского и указал, что в начале полномасштабного вторжения Варшава передала Украине артиллерийские системы, бронетехнику и "максимальное количество" запчастей к МиГ-29. Однако относительно договоренности о передаче советских истребителей, Вронский отметил, что Польша также в опасности и должна обеспечить собственную защиту перед тем, как отдать самолеты Украине.
Напомним, что Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье рассказал о договоренностях с экс-генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о помощи Польше, которая бы после этого передала Украине истребители МиГ-29. Однако Польша не передала самолеты, которые могли бы сбивать ракеты на западной Украине, чем обеспечивать безопасность для польского воздушного пространства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Польше отреагировали на нового украинского посла.
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