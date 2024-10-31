В Польше отреагировали на нового посла из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Польше, которым оказался дипломат Василий Боднарь. В Польше отреагировали на нового посла. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Реакция Польши на назначение Василия Боднара. Фото: sb.by

Спикер МИД Польши Павел Вронский в комментарии "Укринформу" отреагировал на назначение Василия Боднара новым послом Украины в Польше.

"Мы рассчитываем на лучшее сотрудничество с каждым украинским послом в Польше. Мы — дружественная страна и желаем Украине всего лучшего. Сложно найти две другие страны, как Польша и Украина, где отношения были бы столь активны", — сказал Вронский.

Что известно о новом после Украины в Польше Василии Боднаре

Василий Боднар более двух лет занимал должность посла Украины в Турции, а до этого работал заместителем министра иностранных дел. Его путь в дипломатии начался с роли атташе и третьего секретаря в Министерстве иностранных дел, где он был сосредоточен на вопросах Балкан. Впоследствии Боднар стал генеральным консулом Украины в Турции.

Дипломат известен своим мастерством в переговорах и умением работать в многокультурной среде, в значительной степени благодаря его владению английским, русским и польским языками. Боднар женат и является отцом троих детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский подверг критике Польшу. По его словам, Украина договорилась с НАТО, однако Польша отказалась передавать нужные для Сил обороны истребители.

Также "Комментарии" писали об ответе Варшавы на запрос Киева предоставить Украине военную технику, которую Польша закупила в Южной Корее.