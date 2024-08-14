В Польше отреагировали на операцию ВСУ в Курской области: почему это не наступление

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Кравцев Сергей
Действия украинских военных в Курской области являются оборонительными. Украина имеет полное право парализовать агрессивные намерения России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире Польского радио высказал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
Глава польского правительства заявил, что поведение российских военных в Украине имеет признаки геноцида, и Украина имеет полное право остановить агрессивные намерения России.
Кроме того, журналисты спросили Туска, не беспокоит ли стран-членов НАТО тот факт, что оружие, которое отправляют в Украину для обороны, используется для операции в Курской области. По его словам, он "был бы очень осторожен с такими формулировками".
Польский премьер заверил, что Варшава поддерживает постоянный контакт с Киевом на самом высоком политическом уровне. И добавил, что не удивлен таким нестандартным и для кого-то неожиданным изменением ситуации на фронте.
Дональд Туск также подчеркнул, что позиция Польши касательно войны в Украине не изменилась.
Кроме того, премьер Польши отметил, что "самый большой риск для Польши и Европы заключается в том, что Украина проиграет войну, а Россия выиграет".
Глава правительства заверил, что Украина хорошо знает, какое полученное от западных союзников оружие для чего предназначено.
Также издание "Комментарии" сообщало – миф об "одном народе" полностью разбит: что уже показала Курская операция.
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