В Польше показали, как изготовляют окопные свечи для украинских солдат: подробности

Война в Украине заставила многих привыкнуть совершенно к новым условиям жизни. Если еще год назад десятиминутное отсутствие электроэнергии в Украине вызывало у граждан панику и возмущения, то сегодня к подобным ситуациям жители городов относятся намного спокойнее, с пониманием. Тяжелее всего, конечно же, украинским военнослужащим, которые в данный момент вынуждены ночевать в холодных окопах и готовить еду на кострах, не говоря уже о выполнении своих непосредственных обязанностей.

фото тематическое, из открытых источников

В Польше с огромным восхищением отзываются об украинских солдатах. Волонтеры и просто неравнодушные граждане ежедневно работают для того, чтобы отправить военнослужащим как можно больше зимней одежды, еды и свечей. С помощью свечей, которые делятся на несколько видов, как оказалось, можно греться в окопах и даже готовить пищу. Казалось бы, для выполнения подобных манипуляций необходимо невероятное количество свечей, однако для польских энтузиастов это вовсе не проблема, там к инициативе по изготовлению свечей присоединились даже школьники.

В частности, пишут местные СМИ, жители таких городов, как Бельско-Бялы и Щецин в данный момент собирают для переработки использованные свечи, картон и консервные банки. Этих трех составляющих им достаточно, чтобы изготовить множество новых свеч, которые могут гореть несколько часов, обогревая солдат в окопах. Есть еще и другие свечи, они больше предназначены для приготовления еды, их огонь более сильный и мощный.

На фото, которые опубликовали СМИ видно, сколько разнообразных свечей смогли изготовить поляки. Известно, что в инициативе берут участие ученики и студенты, обычные граждане и волонтеры.

Напомним, ранее мы сообщали, что Польша направила в Украину 5 тысяч пар зимней обуви для военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!