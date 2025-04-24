В Польше призвали Украину отдать Крым России

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на предложение, предусматривающее официально признать Крым частью России. По его словам, лучше согласиться на "хрупкий мир", чем терять жизнь людей.

Лешек Миллер. Фото: Newspix.pl

Лешек Миллер в эфире Radio ZET получил от ведущего вопроса, стоит ли Украине соглашаться на отказ от Крыма как цену за мир. Миллер утвердительно ответил: "Да". 78-летний польский политик считает, что американцы близки к решению о прекращении помощи Украине, что усугубило бы ситуацию в будущем.

"Я постоянно слышу, что есть очень важные, ценные вещи, территории и т.д., но на самом деле бесценно только одно — жизнь. Я за то, чтобы заключить даже хрупкий мир. Я разделяю слова генерала Пацека, Трампа и других, которые говорят, что люди в Украине должны перестать убивать друг друга любой ценой", — сказал Миллер.

Экс-премьер считает, что в будущем Украина могла бы вернуть свои территории, если бы сейчас отказалась от них. В качестве примера Миллер назвал Польшу.

"Люди должны выжить, потому что люди способны изменить любые границы через соответствующий исторический и дипломатический процесс. Более 100 лет у Польши не было официальной территории, но наша нация существовала", — заявил политик.

Лешек Миллер считает, что отказ от территорий в обмен на мир также был бы в интересах Польши, по его словам, "мы не можем быть страной, которая хотела бы воевать в Украине до последнего украинца".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что означают заявления в печати об отказе от территорий для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прокомментировал информацию, которую США предлагают признать аннексию Крыма.



