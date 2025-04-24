В Польше призвали Украину отдать Крым России

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Slava Kot
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на предложение, предусматривающее официально признать Крым частью России. По его словам, лучше согласиться на "хрупкий мир", чем терять жизнь людей.
Лешек Миллер. Фото: Newspix.pl
Лешек Миллер в эфире Radio ZET получил от ведущего вопроса, стоит ли Украине соглашаться на отказ от Крыма как цену за мир. Миллер утвердительно ответил: "Да". 78-летний польский политик считает, что американцы близки к решению о прекращении помощи Украине, что усугубило бы ситуацию в будущем.
Экс-премьер считает, что в будущем Украина могла бы вернуть свои территории, если бы сейчас отказалась от них. В качестве примера Миллер назвал Польшу.
Лешек Миллер считает, что отказ от территорий в обмен на мир также был бы в интересах Польши, по его словам, "мы не можем быть страной, которая хотела бы воевать в Украине до последнего украинца".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что означают заявления в печати об отказе от территорий для окончания войны.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский прокомментировал информацию, которую США предлагают признать аннексию Крыма.
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