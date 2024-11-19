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В Польше прямо заявили, что произойдет в войне, если США сократят поддержку

Сикорский утверждает, что ЕС готов взять на себя бремя помощи Украине, если США сократят поддержку

19 ноября 2024, 14:52
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Кравцев Сергей

Крупнейшие страны ЕС готовы предоставлять Украине финансовую и военную помощь, если США сократят поддержку при новой администрации во главе с Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление после переговоров с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет "Wpost".

В Польше прямо заявили, что произойдет в войне, если США сократят поддержку

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Сикорский рассказал, что они с коллегами согласились, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, "в том числе через более сбалансированное распределение бремени в НАТО".

Кроме того, по словам польского министра, вместе с будущей высокой представительницей ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас рассматривались варианты усиления поддержки Украины.

"Я с благодарностью отмечаю в этом контексте готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США", – отметил Сикорский.

Топ-дипломат Польши добавил, что министры также согласились, что "навязывание Украине мирных решений, которые противоречат ее интересам или не имеют общественного признания, негативно повлияет на стабильность страны".

"Сценарии решения конфликта и прекращения российской агрессии должны быть разработаны в тесном сотрудничестве с украинскими властями", – подчеркнул Сикорский.

Министры также выступают за сохранение и усиление санкций против России, пока она не выведет войска из Украины и не покроет расходы на восстановление страны. Любые лазейки в санкционном режиме должны быть закрыты, подчеркнул Сикорский.

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