В Польше прямо заявили, что произойдет в войне, если США сократят поддержку

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Кравцев Сергей
Крупнейшие страны ЕС готовы предоставлять Украине финансовую и военную помощь, если США сократят поддержку при новой администрации во главе с Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление после переговоров с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет "Wpost".
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
Сикорский рассказал, что они с коллегами согласились, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, "в том числе через более сбалансированное распределение бремени в НАТО".
Кроме того, по словам польского министра, вместе с будущей высокой представительницей ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас рассматривались варианты усиления поддержки Украины.
Топ-дипломат Польши добавил, что министры также согласились, что "навязывание Украине мирных решений, которые противоречат ее интересам или не имеют общественного признания, негативно повлияет на стабильность страны".
Министры также выступают за сохранение и усиление санкций против России, пока она не выведет войска из Украины и не покроет расходы на восстановление страны. Любые лазейки в санкционном режиме должны быть закрыты, подчеркнул Сикорский.
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