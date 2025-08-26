В Польше разозлились из-за заявлений о Starlink для Украины: что происходит

Несмотря на вето президента Польши Кароля Навроцкого на законопроект о поддержке украинцев, финансирование системы спутникового интернета Starlink для Украины не прекратится. Об этом заявил руководитель канцелярии президента Збигнев Богуцкий в сообщении на платформе X.

По его словам, расходы на спутниковую связь для Украины и дальше покрываются в рамках действующего польского законодательства. Президентский законопроект, представленный в Сейма, не изменяет этот порядок.

"Вето президента Навроцкого не отключит интернет Starlink в Украине, поскольку расходы на это соединение финансируются на основе положений действующего закона, а законопроект, поданный в Сейма президентом Республики Польша, сохраняет этот статус-кво. Все, что нужно, — чтобы эта президентская инициатива была быстро рассмотрена в сентябре", — отметил Богуцкий.

Он также уточнил, что сохранность украинских правительственных данных в безопасной цифровой среде остается под защитой действующих механизмов поддержки.

Кроме того, Богуцкий подверг резкой критике заявление министра цифровизации Кшиштофа Гавковского, который утверждал, что вето президента фактически приведет к отключению Starlink и прекращению поддержки украинских данных.

"Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить лучшего подарка для Путина, чем участие в российской дезинформации с целью разжечь вражду между поляками и украинцами... Если бы не ваш пост, российская машина лживой пропаганды в этой теме не была бы запущена", — ответил он Гав.

