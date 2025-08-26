logo

В Польше разозлились из-за заявлений о Starlink для Украины: что происходит

Финансирование Starlink происходит по действующему закону и сохранится согласно президентскому законопроекту.

26 августа 2025, 08:50
Несмотря на вето президента Польши Кароля Навроцкого на законопроект о поддержке украинцев, финансирование системы спутникового интернета Starlink для Украины не прекратится. Об этом заявил руководитель канцелярии президента Збигнев Богуцкий в сообщении на платформе X.

В Польше разозлились из-за заявлений о Starlink для Украины: что происходит

Фото: из открытых источников

По его словам, расходы на спутниковую связь для Украины и дальше покрываются в рамках действующего польского законодательства. Президентский законопроект, представленный в Сейма, не изменяет этот порядок.

"Вето президента Навроцкого не отключит интернет Starlink в Украине, поскольку расходы на это соединение финансируются на основе положений действующего закона, а законопроект, поданный в Сейма президентом Республики Польша, сохраняет этот статус-кво. Все, что нужно, — чтобы эта президентская инициатива была быстро рассмотрена в сентябре", — отметил Богуцкий.

Он также уточнил, что сохранность украинских правительственных данных в безопасной цифровой среде остается под защитой действующих механизмов поддержки.

Кроме того, Богуцкий подверг резкой критике заявление министра цифровизации Кшиштофа Гавковского, который утверждал, что вето президента фактически приведет к отключению Starlink и прекращению поддержки украинских данных.

"Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить лучшего подарка для Путина, чем участие в российской дезинформации с целью разжечь вражду между поляками и украинцами... Если бы не ваш пост, российская машина лживой пропаганды в этой теме не была бы запущена", — ответил он Гав.

Как уже писали "Комментарии", правитель России Владимир Путин глубоко ошибается, если рассчитывает выиграть войну путем затягивания времени. Вместо иллюзий по поводу своего преимущества, он должен как можно быстрее перейти к прямым переговорам с Киевом, заявил заместитель председателя комитета по международным делам Бундестага Иоганн Вадефуль в комментарии для Tagesschau.



