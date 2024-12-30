В Польше разрушили великую ложь России об украинских беженцах

Российские ресурсы начали массово распространять информацию, что украинцы массово пытаются попасть в Польшу и якобы ежедневно "штурмуют" границу. По их словам, причиной этого якобы стала информация, что в Украине снизят мобилизационный возраст. В Польше отреагировали и опровергли заявления российских пропагандистов.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Российские пропагандисты пытались создать панику в Польше против украинских беженцев, якобы ежедневно в количестве 150 тысяч уезжающих из Украины. А причиной тому, по версии россиян, стало беспокойство людей из-за снижения возраста мобилизации.

Представитель польского пограничного отряда Дариуш Сеницкий отреагировал на эту информацию и объяснил, что это российская пропаганда. По его словам, какого-либо неожиданного увеличения въезда на территорию Польши не наблюдается. Как объясняет Сеницкий, из-за рождественско-новогодних трафиков выезжает из Польши точно больше украинцев, чем въезжает.

"Традиционно, как и каждый год, увеличение трафика связано с рождественско-новогодним периодом", — подчеркнул Сеницкий.

В пограничной службе Польши отметили, что 23 декабря на пограничных переходах пропускали 260 автобусов из Польши, в то же время из Украины въехало меньше — 159 автобусов. Что касается количества граждан, то пик произошел 22 декабря, когда 89 тысяч граждан Украины пересекли польско-украинскую границу. Однако тогда большинство, 49 тысяч украинцев, покинули Польшу.

"Из моих наблюдений, самый большой трафик на польско-украинской границе происходит летом, когда преобладают приезды в Польшу, а также во время Рождества, когда большинство украинцев выезжает к своим семьям в Украину. В Польшу приезжают туристы, но в основном это касается женщин, потому что только они могут свободно покидать страну", — сказал заместитель директора Центра диалога имени Адама Мицкевича Лукаш Адамски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Институте демографии рассказали печальную правду об украинских беженцах.

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