В Польше резко изменили отношение к украинским беженцам: какие причины

Польша – важная страна-союзница для Украины. Пока большинство граждан этой страны поддерживают украинцев, но за последний год увеличилось количество тех, кто изменил свое отношение на негативное. Об этом сообщает yavp.pl.

Украинцы в Польше (фото из открытых источников)

В рамках Экономического Форума в польском городе Карпач опубликовали новое исследование компании Personal Service. В нем говорится, что 56% граждан Польши не изменили своего отношения к украинцам в 2023 году. Но 26% опрошенных поляков признают, что ухудшили свое отношение к беженцам из Украины.

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Какая категория поляков недоволен беженцами из Украины

люди в возрасте 25-34 лет (33%),

граждане в возрасте 18-24 (30%),

поляки в возрасте 35-44 лет (30%)

Известно, что еще зимой 2023 негативное отношение к украинцам имели 14% поляков, что на 4% больше, чем в конце прошлого года. А теперь количество таких людей увеличилось до 17%.

Почему поляки стали хуже относиться к беженцам из Украины

потому что украинцы имеют высокие требования к польской помощи (67%),

социальная помощь украинцам слишком долго длится и ее слишком много (36%),

респонденты боятся, что Польша может быть вовлечена в конфликт с РФ из-за помощи Украине (14%)

"Ситуация ухудшается из-за расходов, связанных с войной в Украине. Поляки сегодня сталкиваются с бешеной инфляцией и ростом платежей по кредитам. Это разочарование оборачивается снижением готовности помогать. Кроме того, неизвестно, когда закончится война и как долго будет необходимость поддерживать украинцев", – говорят авторы опроса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о западных партнерах , которые уже начали "сливаться". Президент Украины отметил, что есть западные лидеры, которые на словах продолжают утверждать, что они все еще с Украиной, что они готовы быть с Украиной до конца, но действительно видно, что они уже не с нами.