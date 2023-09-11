В Польше резко изменили отношение к украинским беженцам: какие причины

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Лиля Воробьева
Польша – важная страна-союзница для Украины. Пока большинство граждан этой страны поддерживают украинцев, но за последний год увеличилось количество тех, кто изменил свое отношение на негативное. Об этом сообщает yavp.pl.
Украинцы в Польше (фото из открытых источников)
В рамках Экономического Форума в польском городе Карпач опубликовали новое исследование компании Personal Service. В нем говорится, что 56% граждан Польши не изменили своего отношения к украинцам в 2023 году. Но 26% опрошенных поляков признают, что ухудшили свое отношение к беженцам из Украины.
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Какая категория поляков недоволен беженцами из Украины
Известно, что еще зимой 2023 негативное отношение к украинцам имели 14% поляков, что на 4% больше, чем в конце прошлого года. А теперь количество таких людей увеличилось до 17%.
Почему поляки стали хуже относиться к беженцам из Украины
"Ситуация ухудшается из-за расходов, связанных с войной в Украине. Поляки сегодня сталкиваются с бешеной инфляцией и ростом платежей по кредитам. Это разочарование оборачивается снижением готовности помогать. Кроме того, неизвестно, когда закончится война и как долго будет необходимость поддерживать украинцев", – говорят авторы опроса.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о западных партнерах , которые уже начали "сливаться". Президент Украины отметил, что есть западные лидеры, которые на словах продолжают утверждать, что они все еще с Украиной, что они готовы быть с Украиной до конца, но действительно видно, что они уже не с нами.
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