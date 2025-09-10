В Польше российский беспилотник врезался в жилой дом (ФОТО)

Российский беспилотник упал на жилой дом в поселке Вырики Люблинского воеводства Польши. Инцидент произошел ночью 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину, когда российские дроны вошли в воздушное пространство Польши.

Последствия падения дрона РФ по дому в Польше. Фото: Polsat News

Заместитель инспектора Анджей Фийолек из воеводской полиции в Люблине подтвердил, что беспилотник или его части врезались в жилищный сектор. На месте работают правоохранители и представители местных властей для оценки ущерба. Как сообщает Polsat News, российский беспилотник повредил крышу здания и припаркованный рядом автомобиль. Жертв и пострадавших от падения дрона не зафиксированы.

Мэр Володовского уезда Мариуш Занько отметил, что ситуация вызвала серьезную обеспокоенность среди местных жителей.

"В городе Вырики произошел инцидент, в результате которого был поврежден жилой дом. Мы еще не знаем точных деталей; мы не знаем, это был сам дрон, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона", — сказал Занько.

По его словам, перед падением российского дрона люди слышали и видели польские истребители. Однако Занько повторил, что "мы еще не знаем, был ли это сам дрон или его обломки" и добавил, что "ситуация действительно сложная и тревожная".

Российский дрон упал на дом в Польше

Разрушенный дом в Польше после падения дрона РФ

В ночь на 10 сентября Россия совершила новую масштабную атаку на территорию Украины. Часть беспилотников нарушила воздушное пространство Польши. Оперативное командование Вооруженных сил Польши назвало этот случай "актом агрессии, представлявшим угрозу безопасности граждан". Военные сообщили, что несколько дронов были сбиты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, вступит ли НАТО в войну после российской атаки по Польше.

Также "Комментарии" писали, что в Польше обнаружили первый сбитый беспилотник РФ.