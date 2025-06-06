В Польше скандал из-за сообщения о фальсификации выборов

В Польше разгорается скандал после второго тура президентских выборов. В стране начали поступать сообщения о вероятных фальсификациях, ошибках в подсчете голосов и необычной динамике изменений результатов преимущественно в пользу Кароля Навроцкого.

Кароль Навроцкий. Фото из открытых источников

Gazeta Wyborcza сообщает, что на избирательном участке №95 в Кракове разница поддержки Навроцкого между первым и вторым туром выросла на 500%. Несмотря на странные изменения в голосовании, официально перерасчет голосов невозможен. Это может произойти только по решению Верховного суда после подачи соответствующего запроса.

Глава городского совета Кракова Якуб Косек объявил, что подаст соответствующий запрос в Верховный суд, чтобы произошел пересчет голосов.

"Из-за тревожных разногласий в результатах голосования на избирательном участке № 95 на ул. Ставовой в Кракове я подаю протест по поводу выборов в Верховный Суд", — написал Косек.

На эту информацию отреагировал премьер-министр Дональд Туск, заявивший, что предварительно говорить о фальсификации выборов не следует.

"Каждый зарегистрированный случай нарушений при подсчете голосов проверяется и анализируется. Возможные фальсификации расследуются и будут наказаны. Протесты дойдут до Верховного суда. Я понимаю эмоции, но заранее предполагать, что выборы были сфальсифицированы, не поможет польскому государству", — сказал Туск.

Бывший президент Польши Лех Валенса также прокомментировал информацию о фальсификации и заявил, что "нужно повторить второй тур выборов, они были манипулированы".

Подобные инциденты обнаружены не только в Кракове. Депутат Роман Гертих сообщил, что информация о нарушении поступает "со всей страны". А руководительница избирательного штаба Тшасковского Виолетта Папроцко-Шлюсарская призвала сообщать о возможных фальсификациях через специальный сайт.

По результатам второго тура выборов в Польше Кароль Навроцкий получил 50,89%, а его оппонент Рафал Тшасковский – 49,11%. Разница в количестве голосов составила около 370 тыс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на исход выборов в Польше.

Также "Комментарии" писали, что новый президент Польши Кароль Навроцкий сделал первое заявление об Украине.