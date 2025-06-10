В Польше сообщили, повлияет ли избрание президентом Кароля Навроцкого на поддержку Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил, что смена президента не повлияет на поддержку Украины Варшавой или ее растущую роль в ЕС. Об этом пишет Politico.

Кароль Навроцкий

"Президент Кароль Навроцкий происходит со стороны партии "Право и справедливость" на польской политической сцене, и я напоминаю вам, что большинство оборонных контрактов, которые мы сейчас финансируем, были подписаны при предыдущем правительстве. Он четко соглашается с национальным консенсусом по поводу того, что Россию нужно сдерживать", — отметил министр в интервью изданию.

По мнению Сикорского, популист в высшей должности может даже помочь сгладить отношения с президентом США Дональдом Трампом и дружественным с Кремлем премьером Венгрии Виктором Орбаном. Министр добавил, что Навроцкий может даже убедить Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский заявил, какой должен быть ответ на удары по Украине. По его данным, в ударе россияне применили 315 дронов, из них 250 — "шахеды", и 7 ракет, в том числе 2 — это баллистика северокорейского производства. Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие.

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала", — заявил президент.