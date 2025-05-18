В Польше стартовали выборы президента: главные фавориты, кто из них критикует Украину

Граждане Польши в воскресенье, 18 мая, голосуют в первом туре президентских выборов, в который были допущены 13 кандидатов. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени, голосование продлится до 21:00. Право голоса в Польше имеют около 29 миллионов избирателей.

Выборы президента Польши. Фото: из открытых источников

Фаворитами в президентской гонке являются либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого выдвинула партия власти "Гражданская коалиция", а также глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддерживаемый правоконсервативной "Право и справедливость".

По последним опросам, Тшасковский набирает около 30% голосов, а Навроцкий – около 25%. Третье место в опросах занимает кандидат от антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур выборов состоится 1 июня.

Кароль Навроцкий в вопросе польско-украинских отношений отметился резонансными заявлениями о Волынской трагедии. Также Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО и ЕС.

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО – пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", – подчеркнул Кароль Навроцкий в эфире Polsat News в январе 2025.

Относительно войны РФ против Украины Навроцкий поддерживает ее завершение мирным соглашением, однако считает, что вопрос территориальных уступок должен решаться при участии европейского сообщества и самой Украины.

Он также заявил, что "Европа на многие годы погрязла в субсидировании Российской Федерации, которая и начала войну". За эти скандальные высказывания польские политики и медиа назвали Кароля Навроцкого "голосом Путина".

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