В Польше существует две большие группы украинских женщин-беженок: сколько из них планирует вернуться в Украину

Польские исследователи из Университета Национальной Образовательной Комиссии в Кракове провели новое исследование, чтобы выяснить, какие изменения произошли у украинских женщин-беженок за два года полномасштабного вторжения России. Оказалось, что половина украинок хочет вернуться в Украину после окончания войны.



Украинские женщины-беженцы в Польше. Фото из открытых источников

По результатам исследований 42% украинок планируют вернуться домой. Приблизительно столько же беженок хочет остаться в Польше на время или навсегда.

Среди вариантов, по которым украинские беженцы могут вернуться в Украину, самым популярным было окончание войны – 67%. Следующим в списке была высокооплачиваемая работа в Украине – 38%, устранение коррупции и любовь к Украине – по 31%, а также более высокий уровень жизни в Украине – 28% и желание жить и развиваться в Украине 27%.

Руководитель исследования профессор Петр Длугош заявил, что за почти два года среди украинских беженок произошли некоторые изменения.

"Беженки от войны стали самостоятельными, живут на арендованных квартирах, лучше знают польский, работают и активнее борются с часто возникающими психическими проблемами", – сказал Длугош.

Среди самых больших проблем, с которыми сталкиваются беженцы, украинские женщины указали отсутствие четких планов и разлука с близкими, которые остались в Украине – по 60%. Вторым в списке оказалось отсутствие достаточных финансов для жизни в Польше – 40% и незнание польского языка – 35%.

Профессор Петр Длугош отметил, что среди украинских женщин-беженок можно выделить две основные группы.

"К нашей стране относятся как к хорошему убежищу, эти люди склонны отделяться, они имеют финансовые возможности и не так часто отдают своих детей в польские школы, а также не изучают язык. Как только закончится война, они покинут нашу страну. Вторая группа возлагает надежды на нашу страну, намерена остаться в ней, изучает язык, отдает детей в польские школы и работает или ищет работу", — говорит автор исследования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Норвегии скандал из-за украинских беженцев.

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