В Польше существует две большие группы украинских женщин-беженок: сколько из них планирует вернуться в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Польские исследователи из Университета Национальной Образовательной Комиссии в Кракове провели новое исследование, чтобы выяснить, какие изменения произошли у украинских женщин-беженок за два года полномасштабного вторжения России. Оказалось, что половина украинок хочет вернуться в Украину после окончания войны.
Украинские женщины-беженцы в Польше. Фото из открытых источников
По результатам исследований 42% украинок планируют вернуться домой. Приблизительно столько же беженок хочет остаться в Польше на время или навсегда.
Среди вариантов, по которым украинские беженцы могут вернуться в Украину, самым популярным было окончание войны – 67%. Следующим в списке была высокооплачиваемая работа в Украине – 38%, устранение коррупции и любовь к Украине – по 31%, а также более высокий уровень жизни в Украине – 28% и желание жить и развиваться в Украине 27%.
Руководитель исследования профессор Петр Длугош заявил, что за почти два года среди украинских беженок произошли некоторые изменения.
Среди самых больших проблем, с которыми сталкиваются беженцы, украинские женщины указали отсутствие четких планов и разлука с близкими, которые остались в Украине – по 60%. Вторым в списке оказалось отсутствие достаточных финансов для жизни в Польше – 40% и незнание польского языка – 35%.
Профессор Петр Длугош отметил, что среди украинских женщин-беженок можно выделить две основные группы.
Обсуждения
Новости