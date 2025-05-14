В Польше удивлены позицией США: что теперь говорят о размещении военных в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский возмутился заявлением спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о возможном размещении польских военных в Украине. Потому как позиция официальной Варшавы нисколько не изменилась – как не было, так и нет никаких планов по отправке польских солдат в Украину.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Отметим, во вторник, 13 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования после завершения горячей фазы войны РФ против Украины обсуждается размещение иностранных сил к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские военные.

"Прекратите манипулировать", – возмутился Радослав Сикорский, реагируя на данные домысли американской стороны.

По мнению польского министра, Келлог "чрезмерно интерпретировал", что Польша может быть частью этой операции, если она состоится.

"Но, как уже много раз заявляли министр обороны, глава правительства и я, наше участие в операции не будет включать присутствие польских солдат на украинской земле", — подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши отметил, что с точки зрения Польши речь будет идти об авиационной поддержке, охране логистического узла и защите "более чем 600-километровой границы с Россией и Беларусью для обеспечения безопасности войск, которые отправятся в Украину".

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские военнослужащие не будут находиться на передовой в Украине, первой гарантией безопасности страны является ее крепкая армия. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер отметил, вопрос создания демилитаризованной линии еще будет обсуждаться. Но уже сейчас есть основания говорить, что на демилитаризованной линии могут присутствовать силы Организации Объединенных Наций.



